Протесты стихают. Власти грозят убить «террористов». Назарбаева так и нет Максимально коротко о шестом дне протестов в Казахстане

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7 января — шестой день . Ночью в Алматы идут уличные бои, на улицах лежат трупы, группа вооруженных людей захватывает здание телекомпании «Мир», пограничники отбивают два нападения на телебашню. По всей стране устанавливают 70 блокпостов. МВД отчитывается, что под контроль властей перешли все и отделения полиции, 26 «вооруженных террористов» убиты. В семь утра президент Касым-Жомарт Токаев объявляет о восстановлении порядка в Казахстане и призывает силовиков «уничтожать боевиков». В стране возобновляют железнодорожное сообщение. Российские миротворцы вместе с казахстанскими силовиками занимают аэропорт Алматы, который, по словам , ранее был захвачен из-за «предателей в высших эшелонах власти». Около 20 человек в камуфляже пытаются напасть на СИЗО в , есть погибшие и раненые, атака отбита. Власти говорят о попытке «бандитов» выйти в прямой эфир на центральном телевидении. В полдень Токаев выступает с телеобращением: говорит, что на Алматы напали 20 тысяч «бандитов», власти «проспали» подготовку террористов, а к беспорядкам призывают «забугорные деятели» и «свободные СМИ». Токаев отдает приказ армии и полиции стрелять по «террористам» на поражение. Задержан криминальный авторитет Арман Джумагельдиев (он же Дикий Арман), которого называют одним из главных организаторов протестов и вооруженных нападений. В Байконуре вводят комендантский час. В Алматы почти не работают магазины. На улицах Нур-Султана — военная техника и дружинники. Первый президент Нурсултан Назарбаев и его дочери, по данным СМИ, уехали из Казахстана. В страну продолжают прибывать миротворцы, казахстанские власти заявляют, что миротворцы не участвуют в операциях против «боевиков». С начала протестов задержаны почти четыре тысячи человек. Национальная палата предпринимателей оценивает ущерб от беспорядков в 200 миллионов долларов. Рамзан Кадыров записывает обращение к жителям Казахстана: «Остановитесь».

Фото на обложке: Abduaziz Madyarov / AFP / Scanpix / LETA