The Telegraph: младшая дочь Назарбаева вывела из Казахстана 300 миллионов долларов, купив на них дом в Лондоне и частный самолет

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Алия Назарбаева — младшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — вывела из страны более 300 миллионов долларов и потратила часть этих денег на покупку недвижимости за рубежом. Об этом сообщило британское издание The Telegraph. Его статью, которая доступна по платной подписке, пересказал таблоид The Daily Mail.

Детали финансового положения Алии Назарбаевой стали известны из-за ее конфликта с двумя бывшими финансовыми управляющими. Дочь экс-президента Казахстана подала на них в британский суд, обвинив в мошенничестве и незаконном присвоении средств. Она потребовала от них 165 миллионов фунтов стерлингов (16,8 миллиарда рублей). Иск был урегулирован соглашением сторон.

Алия Назарбаева рассказала одному из финансовых управляющих, что в 2006 году получила около 325 миллионов долларов за счет продажи своих долей в некоем бизнесе. 312 миллионов долларов были выведены из Казахстана, поскольку Алия Назарбаева сочла, что ей опасно держать средства на родине, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на судебные документы.

Позднее дочь Назарбаева совершила ряд крупных покупок. В частности, она приобрела дом в Лондоне за 8,75 миллиона фунтов стерлингов (892 миллиона российских рублей по нынешнему курсу), чтобы получить вид на жительство в Великобритании. Также она купила недвижимость в Дубае за 14 миллионов долларов (1,05 миллиарда рублей) и самолет Bombardier Challenger за 18 миллионов фунтов (1,83 миллиарда рублей).

В 2019 году в Лондоне арестовали недвижимость старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой и ее сына Нурали Алиева. Стоимость недвижимости оценивалась в более чем 100 миллионов долларов. Британские правоохранительные органы утверждали, что она была куплена на преступные доходы , бывшего супруга Дариги Назарбаевой. Но суд счел это недоказанным и снял арест с активов.

В 2020 году британское издание The Times сообщило, что ранее Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву принадлежал в том числе дом по адресу Бейкер-стрит, 221b. Это вымышленный адрес сыщика Шерлока Холмса, героя романов британского писателя Артура Конан Дойла.

В 2022 году в Казахстане начались протесты из-за повышения цен на топливо. Одним из лозунгов протестующих стал «Шал, кет!», что переводится «Старик, уходи!». Считается, что он был направлен против Назарбаева, который после ухода с должности президента Казахстана оставил за собой значительные полномочия. В стране его и его семью обвиняли в том числе в коррупции.

На фоне протестов нынешний президент страны Касым-Жомарт Токаев сместил Назарбаева с его самого важного поста — председателя Совета безопасности Казахстана. Появились слухи, что Назарбаев и члены его семьи могли покинуть страну. Но представитель экс-президента заявил, что тот остался в Казахстане и добровольно снял с себя полномочия главы Совбеза.

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