В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева на 100 миллионов долларов

Власти Великобритании арестовали два особняка и квартиру в Лондоне, принадлежащие родственникам первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает «Русская служба „Би-би-си“».

Недвижимость арестовали весной 2019 года, но только 11 марта судья Высокого суда Лондона разрешила раскрыть имена собственников. Ими оказались дочь Нурсултана Назарбаева, спикер сената Казахстана Дарига Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида. Они купили недвижимость за более чем 100 миллионов долларов. Сейчас стоимость может быть намного выше, отмечает издание.

Дома и квартира оформлены на три офшора. Национальное агентство по борьбе с преступностью считает, что недвижимость купили на преступные доходы , бывшего супруга Дариги Назарбаевой и отца Нурали Алиева. Адвокат собственников заявил, что Дарига Назарбаева и Рахат Алиев развелись в 2007 году, поэтому тот не может быть связан с недвижимостью, купленной в 2008 году.

Недвижимость арестовали по закону «О доходах неустановленного происхождения», по которому владельцы имущества должны объяснить британским властям источник своего состояния. Если собственники оспорят арест, то его отменят, иначе им нужно будет доказать происхождение средств. Если они этого не сделают, то имущество конфискуют и продадут на аукционе.