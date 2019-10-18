Суд в Лондоне приговорил внука Назарбаева к полутора годам условного срока. Он укусил полицейского

Королевский суд лондонского боро Саутуарк приговорил внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летнего к условному сроку с испытательным сроком в полтора года.

Как сообщает RFE/RL, его признали виновным в нападении на полицейского в Лондоне в июне. Согласно решению суда, Айсултан Назарбаев должен продолжить лечение от наркозависимости, отбыть 140 часов общественных работ, заплатить штраф в одну тысячу фунтов стерлингов и выплатить компенсацию в пять тысяч фунтов за причиненный ущерб.

Издание Court News UK сообщало, что 5 июня Айсултан Назарбаев укусил полицейского, который пытался помешать ему покончить с собой. RFE/RL отмечает, что это произошло в квартире некой Ксении Шевелевой, утверждавшей, что она не знает Назарбаева. По версии следствия, мужчина вломился к ней в квартиру через балкон.

Казахстанское издание zakon.kz приводило другую версию случившегося: Айсултан Назарбаев через балкон залез в квартиру знакомой девушки, которая случайно захлопнула дверь в помещение. Соседи вызвали полицейских, те задержали Назарбаева.

За два дня до задержания, как сообщала газета Daily Mail, полиция помешала Айсултану Назарбаеву прыгнуть с балкона в отеле Лондона.