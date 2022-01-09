Пресс-секретарь Назарбаева: первый президент Казахстана добровольно покинул пост главы Совбеза

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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сам решил покинуть пост главы Совета безопасности, цитирует «Интерфакс» заявление пресс-секретаря Назарбаева Айдоса Укибая.

По словам пресс-секретаря, Назарбаев «хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны».

Назарбаев и действующий президент Казахстана Токаев всегда были «по одну сторону баррикад, защищая свой народ, страну и будущее нации», подчеркнул пресс-секретарь.

Также Укибай вновь заявил, что в СМИ и соцсетях распространяются «лживые слухи и провокационные записи», касающиеся Назарбаева.

Сам Нурсултан Назарбаев после начала протестов в Казахстане не появлялся на публике и не делал заявлений. Его пресс-секретарь ранее заявлял, что Назарбаев находится в Казахстане и поддерживает связь с президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Нурсултан Назарбаев после ухода с поста президента Казахстана в 2019 году сохранял за собой пост главы Совета безопасности. 5 января на фоне протестов в Казахстане, начавшихся из-за повышения цен на топливо, вместо Назарбаева Совет безопасности возглавил действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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