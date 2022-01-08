В Казахстане объявлен траур по погибшим и заморожены тарифы на услуги ЖКХ. Россия собралась вывозить своих граждан военными самолетами Коротко о том, как прошел седьмой день протестов

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8 января — седьмой день с начала протестов в Казахстане. Комитет нацбезопасности (КНБ) Казахстана объявил о задержании своего уже бывшего главы Карима Масимова по подозрению в госизмене. Антимонопольное ведомство Казахстана начало расследование в отношении 180 предпринимателей, занимающихся розничной продажей сжиженного нефтяного газа, рост цен на который спровоцировал протесты. Власти Казахстана на полгода ввели мораторий на повышение тарифов на услуги ЖКХ. Пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева сообщил, что первый президент Казахстана не покидал страну и призывает всех сплотиться вокруг Касым-Жомарта Токаева. Сам Назарбаев по-прежнему не появлялся на публике и не делал никаких заявлений. Завершена переброска в Казахстан миротворцев из Армении, Беларуси и России. Посольство РФ объявило о вывозе россиян из Алматы на самолетах Минобороны РФ 9 января. Для гражданских рейсов аэропорт закрыт на неопределенный срок. Президент Казахстана в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что ситуация в стране стабилизируется, но «очаги террористических атак сохраняются». 10 января объявлен в Казахстане днем общенационального траура «в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны». Данных о погибших и пострадавших среди гражданского населения власти Казахстана пока не сообщают. Детский омбудсмен заявила о погибшем в Алматы 11-летнем ребенке. Из твиттера Токаева исчез пост о 20 тысячах «террористов», напавших на Алматы. Вооруженные люди в форме без опознавательных знаков выстрелили под ноги журналисту , снимавшему около морга в Алматы. Журналист не пострадал. RT сообщил о задержании в Казахстане своего внештатного корреспондента, МИД РФ обещает разобраться. Власти Казахстана заявили, что участникам акций протеста организаторы выдавали алкоголь и наркотики. Всего в стране задержаны более 4,4 тысячи человек. В магазинах Казахстана начали вновь принимать оплату картами (далеко не везде). Мобильная связь и интернет по-прежнему работали с перебоями. В Алматы с наступлением комендантского часа включили сирены.

Фото на обложке: Павел Михеев / Reuters / Scanpix / LETA