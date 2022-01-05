Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сместил Назарбаева с поста главы Совета безопасности страны

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев займет должность главы Совета безопасности страны. Об этом Токаев заявил в обращении к гражданам, сообщает Orda.kz.

До сих пор Совет безопасности возглавлял бывший президент Нурсултан Назарбаев.

В своем обращении Токаев также пообещал максимально жестко действовать против протестующих, которые вступают в столкновения с полицией. Участников уличных акций он назвал заговорщиками, у которых есть продуманный план действий и которые «мотивированы финансово».

Токаев заверил, что находится в столице страны Нур-Султане и не собирается ее покидать. Он пообещал в ближайшее время выступить с предложениями по «политической трансформации» Казахстана.

Нурсултан Назарбаев был первым президентом независимого Казахстана, он занимал этот пост с 1991 по 2019 год, а до этого был первым секретарем ЦК Компартии Казахстана и президентом Казахской ССР.

После ухода с поста президента Назарбаев сохранил значительное влияние в Казахстане: он остался главой Совета безопасности и председателем правящей партии «Нур Отан». Ему также присвоен титул «лидера нации».

За время протестов, которые продолжаются в Казахстане с 2 января, Назарбаев никак не комментировал происходящие события.

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