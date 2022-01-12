Дочь Нурсултана Назарбаева Дарига не пришла на заседание парламента. Пресс-служба сослалась на состояние здоровья

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Дарига Назарбаева — старшая дочь первого президента Казахстана — не появилась на пленарном заседании нижней палаты парламента, депутатом которого она является. «Она на больничном», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе парламента, не став уточнять детали.

В свою очередь помощник Дариги Назарбаевой Жанна Ермекова сообщила Orda.kz, что у депутата ковид. Назарбаева, добавила она, находится «дома в Алматы».

В Казахстане в начале января прошли массовые акции протеста, в некоторых случаях переросшие в столкновения протестующих с полицией. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил чрезвычайное положение, ввел комендантский час, отправил правительство в отставку и сменил первого президента страны Нурсултана Назарбаева на посту главы Совета безопасности. Токаев также попросил Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прислать в страну миротворцев.

Во время протестов сообщалось, что Нурсултан Назарбаев и члены его семьи покинули Казахстан. Пресс-служба Назарбаева заявила, что он находится в стране и поддерживает связь с Токаевым. Сам Назарбаев на публике не появлялся и никаких заявлений пока не делал.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!