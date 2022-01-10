На Казахстан, как гиены, напали террористы (но кто их отправил, неизвестно) Президент Касым-Жомарт Токаев объясняет протесты в стране. Максимально коротко

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Казахстан пережил крупнейший кризис за 30-летнюю историю независимости. Все события — звенья одной цепи. Как повод деструктивные силы использовали недовольство из-за роста цен на автомобильный газ. Требования недовольных были выполнены: правительство ушло в отставку, цены на газ заморозили. Но для организаторов агрессии против Казахстана это не имело значения. Как по команде проявились религиозные радикалы, бандиты, боевики. Они нападали на здания госорганов, банков и телеканалов, захватывали аэропорты, блокировали работу скорой помощи. Стала очевидна главная цель — захват власти. Я с уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных, в агрессии против Казахстана. Они использовали собственную связь, снайперские винтовки. У них было численное преимущество минимум в пять раз. Они избивали полицейских и военнослужащих, двум военным отсекли головы. По ночам они нападали на морги и забирали тела своих подельников. Агрессия охватила 11 регионов Казахстана, но основной удар был направлен против Алматы. На него с трех направлений, как огромная стая гиен, ринулись вооруженные боевики. Падение Алматы открыло бы путь к захвату густонаселенного юга Казахстана, а затем и всей страны. Мы дали отпор террористам, но дорогой ценой. Погибли 16 сотрудников силовых структур, более 1300 получили ранения. Число жертв среди мирного населения уточняется. Пострадали 1270 субъектов бизнеса, разграблено более 100 торговых центров и банков, повреждено около 500 полицейских машин. Помощь ОДКБ оказалась очень своевременной. Узнав о прибытии трех самолетов с миротворцами в столицу, боевики отказались от планов захвата президентской резиденции. Это позволило нам отправить дополнительные силы в Алматы и отбить город от террористов. Сейчас в Казахстане работают 2030 миротворцев ОДКБ и 250 единиц техники. Организация показала свою эффективность. Порядок в Казахстане восстановлен.

Это приблизительный пересказ заявлений Токаева на онлайн-саммите ОДКБ. Цитаты необязательно являются дословными. Полностью выступление президента Казахстана можно посмотреть здесь.

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Ольга Корелина Фото на обложке: РБК / Youtube