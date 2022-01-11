Токаев на пять лет заморозил зарплаты чиновников и потребовал от олигархов делиться с народом Краткий пересказ выступления президента Казахстана в парламенте

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Чтобы противостоять тотальным террористическим атакам, нужно реформировать правоохранительную систему, в том числе повысить зарплаты сотрудников всех спецподразделений. произошли из-за провальной работы части госорганов. Чиновники заметно оторвались от реалий граждан, обострилась проблема неравенства, а выгоду от экономического роста получили финансовые олигархические группы. Меры господдержки ориентированы на крупные структуры: «Друзьям — все, остальным — по закону». Этот подход нужно менять. Объявляю пятилетний мораторий на повышение зарплат членов правительства, регионов и депутатов. Следует убрать излишние препоны и барьеры для поступления на госслужбу — она должна быть открыта любому казахстанцу. Нужно легко прощаться с безынициативными чиновниками, которые годами просиживают штаны. Важнейший вопрос — социальная справедливость. Предлагаю создать фонд «Народу Казахстана» — народный фонд, который будет решать проблемы в здравоохранении, образовании, займется социальной поддержкой. Благодаря в стране появились очень прибыльные компании и прослойка богатых людей, мы знаем их поименно. Им следует ежегодно делать значительные отчисления в этот фонд. Ожидаю активного участия и от тех, кто находится в тени. Вместе мы построим новый Казахстан!

Это приблизительный пересказ выступления Касым-Жомарта Токаева перед парламентом Казахстана.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!

Пересказал Александр Бакланов Фото на обложке: Пресс-служба Президента Республики Казахстан / AFP / Scanpix / LETA