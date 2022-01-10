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Путин не смог запомнить имя президента Казахстана. Вместо Касым-Жомарта он поддержал некоего «Кемела Жомартовича»

Источник: Meduza

Владимир Путин во время онлайн-заседания ОДКБ выразил поддержку президенту Казахстана — правда, какому-то не тому. Вместо Токаева Касым-Жомарта Кемелевича, обратившегося к ОДКБ за помощью в связи с протестами в стране, президент России посочувствовал некому «Кемелу Жомартовичу». «Кемел», по словам Путина, столкнулся с «беспрецедентным вызовом безопасности [Казахстана]».

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Настоящий Токаев, также присутствовавший на заседании, промолчал и никак не отреагировал на путаницу с именем.

Это уже не первый раз, когда российский президент испытывает трудности с именем Токаева. В 2019 году Путин, высказываясь о смене президента в Казахстане, вспомнил полное имя Назарбаева (Нурсултан Абишевич), а Токаева просто назвал «новым президентом». В этот раз Путин хотя бы попытался!

Тем временем президент Казахстана

На Казахстан, как гиены, напали террористы (но кто их отправил, неизвестно) Президент Касым-Жомарт Токаев объясняет протесты в стране. Максимально коротко

Тем временем президент Казахстана

На Казахстан, как гиены, напали террористы (но кто их отправил, неизвестно) Президент Касым-Жомарт Токаев объясняет протесты в стране. Максимально коротко

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Фото на обложке: Scanpix / LETA

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