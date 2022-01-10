Путин не смог запомнить имя президента Казахстана. Вместо Касым-Жомарта он поддержал некоего «Кемела Жомартовича»
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Владимир Путин во время онлайн-заседания ОДКБ выразил поддержку президенту Казахстана — правда, какому-то не тому. Вместо Токаева Касым-Жомарта Кемелевича, обратившегося к ОДКБ за помощью в связи с протестами в стране, президент России посочувствовал некому «Кемелу Жомартовичу». «Кемел», по словам Путина, столкнулся с «беспрецедентным вызовом безопасности [Казахстана]».
Настоящий Токаев, также присутствовавший на заседании, промолчал и никак не отреагировал на путаницу с именем.
Это уже не первый раз, когда российский президент испытывает трудности с именем Токаева. В 2019 году Путин, высказываясь о смене президента в Казахстане, вспомнил полное имя Назарбаева (Нурсултан Абишевич), а Токаева просто назвал «новым президентом». В этот раз Путин хотя бы попытался!
Фото на обложке: Scanpix / LETA