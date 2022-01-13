«Радио Свобода» и «Настоящее время» рассказали про бывшую жену и сына главы Казахстана. Они тесно связаны с Россией А еще их имена скрыли в базе недвижимости Росреестра (совсем как российских чиновников)

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Михаил Метцель / ТАСС

Президент России Владимир Путин недавно по ошибке назвал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Кемелом Жомартовичем. Именно такое имя — Кемел, или Кемель — носил отец нынешнего казахстанского лидера. Он был писателем и считается основоположником детективного жанра в казахской литературе. Сын подробно рассказывал о нем в своей книге «Слово об отце».

Про других родственников Токаева известно меньше. Когда в 2019 году он стал президентом Казахстана, журналисты заметили у него на руке обручальное кольцо. Позднее оно пропало, а на официальном сайте Токаева сказано, что он разведен и имеет сына по имени Тимур, отмечают и в своем расследовании о членах семьи казахстанского лидера.

СМИ писали, что бывшую жену Токаева зовут Надежда Давыдовна и что она россиянка (местом ее рождения называли Нижний Тагил). Номер ее паспорта не раз публиковали в интернете, в том числе в слитых базах персональных данных. Согласно сервису проверки паспортов МВД России, документ по-прежнему действителен. Именно российское гражданство Токаевой могло стать причиной ее развода с мужем, когда он стал президентом, приводят «Радио Свобода» и «Настоящее время» версию неназванных казахстанских СМИ.

Сообщалось, что в 2011-2013 годах, когда Токаев занимал пост заместителя генерального секретаря ООН, он еще был женат, а его супруга была почетным президентом Женской гильдии ООН.

В 2005-2009 годах Токаева была зарегистрирована в Москве как индивидуальный предприниматель, занимавшийся сдачей жилья в аренду. Как выяснили «Радио Свобода» и «Настоящее время», ей принадлежали несколько объектов недвижимости в Подмосковье — в том числе дом в поселке Абрамцево, известном среди местных жителей как . В 2008 году Токаева продала одну из своих дач журналистке Евгении Лавут; по словам Лавут, при продаже Токаева говорила, что переезжает в Крым.

В декабре 2021 года Мария Певчих и Георгий Албуров — соратники оппозиционера Алексея Навального — рассказали, что Росреестр скрыл имена собственников двух квартир в Москве площадью 170 и 200 квадратных метров. В старых выписках из Росреестра владельцами этих квартир значились Надежда и Тимур Токаевы, теперь — «Российская Федерация». «Формально единственным объяснением этому может быть только то, что президент Токаев является кадровым сотрудником российских спецслужб», — отметила Певчих.

Про сына Токаева известно немного больше, чем про бывшую жену президента. Как пишут «Радио Свобода» и «Настоящее время», Тимур Токаев учился в школе в Швейцарии, а также окончил Дипломатическую академию министерства иностранных дел России. Он кандидат политических наук, в 2009 году защитил диссертацию «Стратегия республики Казахстан в отношении Запада», в которой назвал Россию единственным союзником Казахстана.

В 2016 году Тимур Токаев был одним из членов совета директоров ОАО «Маяк» — компании, которая была заказчиком строительства жилого комплекса «Маяк» в Химках на месте одноименного стадиона. Местные жители протестовали против появления ЖК, но суд встал на сторону застройщика. Квартиры в «Маяке» продаются до сих пор, их можно купить по цене от 140 до 220 тысяч рублей за квадратный метр. Состоит ли сейчас сын президента Казахстана в совете директоров ОАО «Маяк», неизвестно.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», раньше Токаев-младший значился совладельцем компании «Аби Петролеум Кэпитал», получившей лицензию на разработку нефтяного месторождения Грядовое в Казахстане. Сообщалось, что это произошло в начале 2000-х именно после вхождения в капитал компании Токаева-младшего, которому тогда было 18 лет. Другим совладельцем «Аби Петролеум Кэпитал» был Мухамед Избастин — сын казахстанского дипломата Темиртая Избастина и племянник Токаева-старшего.

В 2005 году работы на месторождении Грядовое выполняла компания, связанная с Кенесом Ракишевым — одним из богатейших бизнесменов Казахстана, которого в прессе связывали с семьей экс-президента страны Нурсултана Назарбаева и которого глава Чечни Рамзан Кадыров называл «дорогим братом». С Ракишевым косвенно связано и упомянутое выше ОАО «Маяк». А основным владельцем этой компании, по данным казахстанской версии Forbes, является нидерландский фонд, контролируемый мужем средней дочери Назарбаева Динары Кулибаевой.

Сейчас сын президента Казахстана входит в руководство благотворительного фонда имени своего деда Кемеля (Кемела) Токаева. На сайте фонда сказано, что он также занимается бизнесом в сфере недвижимости и технологий. Что это за проекты, неизвестно. В 2018 году Scanner Project обнаружил, что Токаеву-младшему принадлежат апартаменты в Швейцарии, но в 2019 году источники издания kz.expert утверждали, что живет он в Москве. Сообщалось, что не позднее 2019 года Тимур Токаев поменял фамилию на Кемел — вероятно, в честь деда.

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Пересказала Ольга Корелина