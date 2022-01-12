Россотрудничество назвало «русофобской дрянью» нового министра информации Казахстана из-за приписываемых ему цитат о русских Министр заявил, что его демонизируют напрасно. Однако авторство цитат опровергать не стал

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Министерство информации и общественного развития Казахстана

Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что ведомство не будет работать с новым министром информации и общественного развития Казахстана Аскаром Умаровым из-за приписываемых ему цитат, в которых он негативно отзывается о русских. Об этом Примаков написал в своем телеграм-канале.

Примаков привел в своем посте три фразы, которые приписывают Умарову (в частности, о том, что это говорил новый министр, накануне писала главный редактор RT Маргарита Симоньян). Вот эти фразы:

Когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный день победы, вы помяните молитвой наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого победили, что победили?

Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора, а не автохтоны, и скажите спасибо, что ваши права соблюдаются, и вас, как колонизаторов в иных странах, никто не гонит.

Постоянно убеждаюсь, что если у бизнеса в Астане русский хозяин, то сервис там отвратительный, будто в совок попал!! В крови у них что ли?

Примаков заявил, что «изо всех сил старается верить» в то, что Умаров не говорил такого, однако подчеркнул, что Россотрудничество «не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью». «[Это] полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром и возглавляемым им министерством информации в нынешней конфигурации», — заявил Примаков.

Сам Умаров обвинения в русофобии отверг. «Касательно публикаций относительно демонизации моего образа. Я не являюсь тем, кем меня пытаются представить. На всех предыдущих должностях старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнерами. Делали совместные хорошие проекты в том числе к общим датам, как, например, День Победы», — написал он в фейсбуке.

Умаров подчеркнул, что привержен принципам толерантности и дружбе народов и намерен «создать хорошую синергию с российскими и другими медиа». Он также отметил, что для Казахстана важны союзнические отношения с Россией. При этом чиновник не подтвердил, но и не опроверг подлинность приписываемых ему цитат.

Умаров получил пост главы министерства информации и общественного развития 11 января, когда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил состав нового правительства. Старый кабинет министров был отправлен в отставку на фоне протестов в стране. До назначения на пост министра информации Умаров с августа 2021 года был заместителем главы ведомства.