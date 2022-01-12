В дни протестов в Алматы казахстанские военные носили голубые каски миротворцев ООН А на белорусских миротворцах заметили что-то похожее на эмблему ООН (но не совсем)

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Казахстанские солдаты в касках с символикой ООН берут светошумовые гранаты в Алматы. 6 января 2022 года Владимир Третьяков / NUR.KZ / AP / Scanpix / LETA

Организация объединенных наций (ООН) выразила обеспокоенность из-за того, что военные в Казахстане использовали голубые каски с символикой ООН — такие имеют право носить только сотрудники миротворческого контингента организации. Об этом 10 января заявил на брифинге в Нью-Йорке пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

Снимки казахстанских военных в голубых касках сделал 6 января 2022 года в Алматы фотограф Владимир Третьяков, после чего их распространило фотоагентство Associated Press. Внимание на фотографии обратили после того, как в своем твиттере их опубликовал британский журналист Джейк Ханрахан. «Военные в Казахстане замечены в касках ООН. Это какая-то мрачная форма троллинга?» — спросил Ханрахан.

Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация проверила источники распространения снимков военных в касках с символикой ООН. «Очевидно, что страны, предоставляющие ООН контингент военных и полицейских, должны применять символику ООН только в тех случаях, когда речь идет о выполнении мандата миротворцев ООН и участии в миротворческих операциях ООН, утвержденных Советом Безопасности ООН», — сказал представитель организации. Дюжаррик добавил, что организация поделилась своей озабоченностью с постоянным представительством Казахстана при ООН, где в ответ заверили, что «этот вопрос был решен».

В вооруженных силах Казахстана есть миротворческое подразделение «Казбат», которое сотрудничает с ООН и участвовало в совместных миссиях — например, в Ливане. Представители подразделения имеют право носить голубые каски ООН, но только во время парадов или участия в миротворческих миссиях ООН, сообщает «Радио Азаттык» — казахстанская редакция « ».

Представитель министерства обороны Казахстана в беседе с «Радио Азаттык» идентифицировал солдат с фотографий Владимира Третьякова как часть батальона «Казбат», который, по словам собеседника, в момент съемки не участвовал в какой-либо миссии ООН, а занимался «охраной стратегических объектов, аэропортов и правительственных зданий» в Алматы.

Постоянный представитель Казахстана в ООН Магжан Ильясов сообщил в твиттере, что миротворческое подразделение «Казбат» привели в состояние повышенной боеготовности «для оказания помощи и защиты стратегических объектов города от террористов и экстремистов». Ильясов подчеркнул, что, кроме голубых касок, никакое снаряжение с символикой ООН больше не использовалось.

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Как пишет «Радио Азаттык», «путаницу вокруг голубых касок в Алматы еще больше усугубили фото и видео, появившиеся 9 января в белорусских государственных СМИ». На снимках видно белорусских миротворцев, прибывших в страну в рамках миссии . На форме белорусских военных видны нарукавные знаки, напоминающие эмблему ООН. Внимание на фотографии также обратил журналист Джейк Ханрахан: «Еще больше троллинга?» — написал он в твиттере.

На самом деле это знаки отличия миротворческой роты Беларуси — подразделения вооруженных сил этой страны. На нарукавном знаке роты написано по-белорусски «Міратворчая рота» и по-английски «Peacekeeping company». На знаке миротворческой роты, как и на эмблеме ООН, изображена карта мира в окружении оливковых ветвей, но к белорусскому знаку помимо этого добавлены скрещенные мечи.

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Александр Бакланов