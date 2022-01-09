Телевидение Казахстана показало видео с задержанным, который признался в участии в протестах за деньги. В нем узнали известного киргизского музыканта

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Государственные телеканалы Казахстана «Qazaqstan» и опубликовали в своих соцсетях видео с задержанным, который, как утверждается, прилетел из Киргизии и получил за участие в протестах 90 тысяч тенге (примерно 15,6 тысячи рублей).

По словам героя ролика, 1 января с ним связались «незнакомые люди», которые предложили поучаствовать в митинге. Когда он согласился, неизвестные оплатили ему перелет до Алматы и разместили его в квартире с гражданами Таджикистана и Узбекистана. Задержанный объяснил свое согласие участвовать в протестах тем, что он «безработный». Судя по кадрам видео, мужчина был избит.

Митингке шыққаныма 90 мың теңге төледі — қырғызстандық ереуілші Qazaqstan TV / Қазақстан Ұлттық Арнасы

Министерство иностранных дел Киргизии «совместно с компетентными органами» республики выясняет обстоятельства «факта задержания данного гражданина», заявила пресс-служба ведомства после публикации видео. Других соотечественников, находящихся на территории Казахстана, в МИД призвали соблюдать законы страны и «не поддаваться провокациям».

В свою очередь киргизские СМИ и телеграм-каналы сообщили, что на видео — пианист, руководитель джазового оркестра из Бишкека Викрам Рузахунов, который часто гастролировал в Алматы. Его узнали родственники, в том числе сестра и мать, а также коллеги.

По словам близких Рузахунова, музыканта пытали, его удерживают в неизвестном месте. Они не могут с ним связаться, выступают против обвинений в отношении Рузахунова и собираются обратиться в МИД Киргизии.

Знакомая музыканта, певица Юлия Руцкая записала видеообращение, в котором подтвердила, что на видео снят Рузахунов. По ее словам, все признания, которые он сделал в ролике, — фальшивые. Руцкая попросила правоохранительные органы, Минкультуры и МИД Киргизии принять меры и защитить пианиста от «беспредела и мясорубки», в которую его, по мнению певицы, пытаются вовлечь правоохранительные органы Казахстана.

У посольства Казахстана в Бишкеке начался митинг в защиту Рузахунова. Около 20 его коллег и сторонников требуют разобраться в ситуации. К протестующим приехал глава Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев. Он сказал, что музыкант не является террористом, и допустил, что те, кто проводят расследование против Рузахунова, «или ошиблись, или хотели выслужиться». В связи с задержанием пианиста Киргизия направила ноту Казахстану, объявил глава ГКНБ.

В пресс-службе МВД Киргизии со ссылкой на родственников Рузахунова сообщили, что музыкант действительно улетел в Казахстан вечером 2 января, куда его пригласили «для проведения концертных программ». При этом билет в Алматы был куплен еще 16 декабря. Ведомство также подтвердило, что ранее Рузахунов ездил в Казахстан только для проведения концертов и участия в музыкальных фестивалях. МВД Киргизии проводит проверку по факту задержания Рузахунова.

«Вызывает озабоченность публикации в ряде зарубежных СМИ, в которых джазового музыканта из Кыргызстана Викрама Рузахунова пытаются выставить деструктивным элементом, приехавшим в Казахстан якобы для участия в митингах», — заявил пресс-секретарь президента Киргизии Эрбол Султанбаев. Киргизские власти надеются, что компетентные органы Казахстана проведут тщательное расследование и выяснят причины случившегося.

После того как в задержанном из ролика узнали киргизского музыканта, казахстанский телеграм-канал «Нехабар» со ссылкой на «представителей силовых структур» написал, что информация про Рузахунова не соответствует действительности, а мужчина из видео — 31-летний Закир Убуров.

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