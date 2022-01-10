Казахстанские власти освободили киргизского музыканта Викрама Рузахунова. В Бишкеке потребовали возбудить дело о его пытках

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Киргизский джазовый музыкант Викрам Рузахунов, которого задержали в Казахстане по обвинению в участии в протестах, освобожден из-под стражи. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Государственном комитете национальной безопасности Киргизии.

«Викрам Рузахунов освобожден из-под стражи, в настоящий момент решается вопрос его возвращения на родину», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее об освобождении Рузахунова сообщил «Вечерний Бишкек» со ссылкой на источники. По информации издания, музыканта везут в Киргизию.

Министерство юстиции Киргизии потребовало возбудить дело о применении пыток к Рузахунову.

Накануне государственные телеканалы Казахстана Qazaqstan и «Хабар 24» опубликовали в своих соцсетях видео с задержанным, который, как утверждается, прилетел из Киргизии для участия в протестах и получил за это 90 тысяч тенге (примерно 15,6 тысячи рублей). Судя по видео, мужчина был избит.

Родственники и коллеги узнали в задержанном Викрама Рузахунова — киргизского пианиста, руководителя джазового оркестра в Бишкеке. Они заявили, что Рузахунов прибыл в Казахстан для проведения концертов, и выразили уверенность, что признания на видео он сделал под пытками.

У посольства Казахстана в Бишкеке прошел митинг в защиту Рузахунова. К участникам митинга приехал глава Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев. Он заявил, что Рузахунов не является террористом. «Соседям нужно менять риторику расследования. Обвинять наших граждан в терроризме — неправильно», — заявил Ташиев.

Казахстанский канал Qazaqstan удалил ролик с признаниями музыканта, на котором было видно, что его избили.

Задержание Викрама Рузахунова

Телевидение Казахстана показало видео с задержанным, который признался в участии в протестах за деньги. В нем узнали известного киргизского музыканта

Задержание Викрама Рузахунова

Телевидение Казахстана показало видео с задержанным, который признался в участии в протестах за деньги. В нем узнали известного киргизского музыканта