Еще один (уже третий) зять Назарбаева ушел в отставку после протестов в Казахстане

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Зять первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Тимур Кулибаев объявил, что покидает пост главы национальной палаты предпринимателей «Атамекен».

«Для меня было большой честью и ответственностью в течение восьми лет возглавлять высший наблюдательный орган Национальной палаты предпринимателей… Главный итог нашей работы — это налаженный конструктивный диалог бизнеса и власти, последовательное формирование благоприятного бизнес-климата», — говорится в его обращении на сайте «Атамекена».

Кулибаев женат на средней дочери Нурсултана Назарбаева Динаре.

Ранее два других зятя первого президента Казахстана лишились постов в крупных компаниях нефтегазового сектора страны. Муж его младшей дочери Алии Димаш Досанов ушел с должности гендиректора «КазТрансОйл», а Кайрат Шарипбаев, которого называют мужем старшей дочери Назарбаева Дариги, уволился с поста председателя правления АО «Национальная компания «QazaqGaz».

Обновлено. Племянник Нурсултана Назарбаева Самат Абиш освобожден от должности первого заместителя главы Комитета нацбезопасности Казахстана, сообщается 17 января на сайте президента республики. Ранее пресс-служба КНБ заявляла, что Абиш ушел в отпуск.

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В начале января в Казахстане около недели продолжались протесты и беспорядки. Поводом для них стало двукратное повышение цен на газ, однако демонстранты также протестовали против Назарбаева.

На фоне протестов нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сместил Назарбаева с должности руководителя Совета безопасности, которую бывший президент по закону должен был занимать пожизненно.

Назарбаев и члены его семьи после начала протестов не появлялись на публике. Появились слухи, что они покинули Казахстан. Представитель бывшего президента заявлял, что Назарбаев остался в стране и добровольно ушел с должности главы Совбеза.

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