Бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера лишили части привилегий из-за связей с Россией

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Бундестаг лишил бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера части привилегий, которыми после отставки пользуются главы правительства, пишет Bild.

В частности, у Шредера больше не будет офиса в парламенте и сотрудников, оплачиваемых за счет бюджета.

Как отмечает Bild, формальной причиной такого решения было названо то, что бывший канцлер не использует доступные ему помещения и ставки сотрудников. При этом, пишет издание, депутаты Бундестага недовольны тесными связями Шредера с Россией, его даже обвиняют в нанесении ущерба репутации Германии на международной арене.

Права на пенсию Шредера пока не лишили, хотя его соратники по Социал-демократической партии и склоняются к такому варианту. Также бывшему канцлеру по-прежнему будут обеспечивать охрану.

Европарламент почти одновременно с решением о лишении Шредера части привилегий проголосовал за внесение бывшего канцлера ФРГ в санкционный список. Санкции накладывает не Европарламент, но, как пишет Bild, соответствующая резолюция может повлиять на формирование санкционного списка.

Герхард Шредер занимал пост канцлера Германии с октября 1998 года по ноябрь 2005 года. С 2006 года он возглавляет комитет акционеров Nord Stream AG — оператора газопровода «Северный поток — 2». С 2007 года Шредер руководит советом директоров «Роснефти». В феврале Шредера также выдвинули в совет директоров «Газпрома». Бывшего канцлера жестко критиковали за то, что он не покинул «Роснефть» сразу же после вторжения РФ в Украину.

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