Герхард Шредер встретился в Москве с Владимиром Путиным. И заявил, что не станет с ним ссориться

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Герхард Шредер, Владимир Путин и Игорь Сечин во время церемонии запуска газопровода «Северный поток» в Ленинградской области. 6 сентября 2011 года Саша Мордовец / Getty Images

Бывший федеральный канцлер Германии во время визита в Москву в конце июля встретился с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Шредер рассказал журналу Stern и телеканалу n-tv.

В интервью он заявил, что войну в Украине не остановить без переговоров, и отметил, что не хочет отнимать работу переговорщика у людей из правительства ФРГ. «Но почему я должен прекращать переговоры, которые законны и не принесут неприятностей мне и моей семье?» — спросил бывший канцлер Германии.

Герхард Шредер рассказал, что власти России готовы к переговорам с Украиной. Он привел в пример последние очные переговоры, прошедшие в марте в Стамбуле, а также отметил роль Турции. По его словам, власти Турции оказались полезны и при заключении соглашений об экспорте украинского зерна по Черному морю. Шредер допустил, что соглашения по зерну «можно постепенно расширить до прекращения огня».

В ходе беседы с журналистами Шредер назвал войну в Украине «ошибкой российского правительства», но заявил, что для решения конфликта нужны «уступки с обеих сторон».

Говоря о своей дружбе с Путиным, Шредер исключил, что между ними может произойти разлад. «Действительно ли личное дистанцирование от Владимира Путина принесет кому-нибудь пользу? Я принял решения, я их придерживаюсь, и я ясно дал понять: может быть, я снова могу быть полезен. Так почему я должен извиняться?»

Немецкий журнал Focus, комментируя интервью Шредера, написал, что бывший канцлер во время беседы выдвинул несколько тезисов «путинской пропаганды». Один из них — запуск газопровода , который, по мнению Шредера, станет решением газового кризиса (в июле об этом же говорил Путин). «Если вы не хотите использовать „Северный поток — 2“, вам придется столкнуться с последствиями. И они будут огромными в Германии», — заявил бывший канцлер ФРГ.

«Когда дела пойдут совсем туго, этот трубопровод есть, и с обоими газопроводами „Северный поток“ [и „Северный поток — 2“] проблем с поставками для немецкой промышленности и немецких домохозяйств не будет», — сказал Шредер (цитата по РБК).

26 июля стало известно, что Герхард Шредер находится с визитом в Москве. Бывший канцлер заявил журналистам, что приехал в Россию «в отпуск». Но его жена Со Ён Шредер-Ким сказала, что Шредер приехал «для участия в переговорах об энергетической политике».

На фоне войны в Украине Россия с середины июня резко сократила поставки газа по «Северному потоку — 1», через который его, в частности, получает Германия. Сперва «Газпром» снизил нагрузку газопровода до 40% от номинальной, объяснив это тем, что Канада из-за санкций не вернула после ремонта турбину, необходимую для работы. 25 июля «Газпром» заявил, что в ремонте нуждается еще одна турбина, и с 27 июля прокачка газа по «Северному потоку — 1» сократилась до 20% от плановой мощности.

Больше о газовом кризисе в Европе

«Газпром» сократил поставки по «Северному потоку» еще сильнее — а ЕС принял план экономии на зиму. Чем Европа собирается заменить российский газ? И сможет ли вообще это сделать?

Больше о газовом кризисе в Европе

«Газпром» сократил поставки по «Северному потоку» еще сильнее — а ЕС принял план экономии на зиму. Чем Европа собирается заменить российский газ? И сможет ли вообще это сделать?