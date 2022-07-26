Герхард Шредер приехал в Москву. По словам его жены, он участвует в переговорах об энергетической политике 

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Бывший канцлер Германии Герхард Шредер находится с визитом в Москве. В понедельник, 25 июля, пишет Der Spiegel, Шредера в Москве встретил корреспондент RTL. Ему бывший канцлер заявил, что приехал в столицу России «в отпуск». Отмечалось, что встреча произошла в центре Москвы «недалеко от штаб-квартиры „Роснефти“».

Супруга бывшего канцлера Соен Шредер-Ким в свою очередь назвала Der Spiegel другую цель его визита в Москву. По ее словам, Шредер приехал «для участия в переговорах об энергетический политике». Никаких подробностей она раскрывать не стала.

По данным источников Der Spiegel, Шредер прилетел в Москву в воскресенье, 24 июля, через Баку. Столицу России он собирался покинуть во вторник, 26 июля. Цель визита бывшего канцлера, сообщили собеседники издания, — переговоры о поставках газа по «Северному потоку — 1». С кем именно Шредер встречается в Москве — неизвестно, добавили они.

Герхард Шредер возглавлял правительство Германии в 1998-2005 годах. После отставки он участвовал в проектах, связанных с Россией, включая газопровод «Северный поток». После начала вторжения России в Украину Шредера критиковали за связи с РФ, на фоне этого бывший канцлер отозвал согласие войти в совет директоров «Газпрома», куда его выдвинули в феврале 2022 года.

Россия с середины июня резко сократила поставки газа по «Северному потоку -1», через который его, в частности, получает Германия. Нагрузка газопровода снизилась до 40% от номинальной. Как объявила российская сторона, газопровод не может работать на полную мощность из-за того, что Канада из-за санкций не возвращает турбину, которую отправили в эту страну на ремонт. Канада согласилась сделать исключение и передать «Газпрому» турбину (по состоянию на 26 июля российская компания о получении турбины не объявляла).

25 июля «Газпром» заявил, что в ремонте нуждается вторая подобная турбина, и с 27 июля прокачка газа по «Северному потоку — 1» сократится до 20% от плановой мощности.

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