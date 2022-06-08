Герхард Шредер отозвал согласие войти в совет директоров «Газпрома»
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Бывший канцлер Германии Герхард Шредер отозвал согласие выдвигаться в совет директоров «Газпрома». Об этом, пишет «Интерфакс», говорится в документах, подготовленных к годовому собранию акционеров концерна, которое назначено на 30 июня.
Кандидатура Шредера в совет директоров «Газпрома» была выдвинута в феврале — до начала российского вторжения в Украину. Шредер на тот момент занимал пост председателя совета директоров «Роснефти».
После начала войны Шредер не сразу ушел из «Роснефти», за что его подвергли критике в Германии. Об отставке с поста главы совета директоров российской компании Шредер объявил во второй половине мая.
Тогда же бывший канцлер заявлял, что не будет выдвигаться и в совет директоров «Газпрома», однако до настоящего момента официального подтверждения этому не было.
Герхард Шредер возглавлял правительство Германии в 1998-2005 годах. После отставки он участвовал в проектах, связанных с Россией, включая газопровод «Северный поток».