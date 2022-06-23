Чехия продлила запрет на выдачу виз гражданам России и Беларуси до марта 2023 года

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Власти Чехии продлили до конца марта 2023 года запрет на выдачу виз и видов на жительство гражданам России и Беларуси, который был введен вскоре после российского вторжения в Украину.

Запрет не касается продления уже выданных видов на жительство, ситуаций гуманитарного характера, а также ряда других случаев — в частности, когда заявитель является членом семьи иностранца с видом на жительство в Чехии и просит о долгосрочном разрешении на проживание, пишут České noviny.

Цель регламента — оказать давление на Россию и Беларусь, чтобы они прекратили агрессию, и обеспечить безопасность Чехии.

После вторжения России в Украину принимать заявления россиян на выдачу виз приостановили, помимо Чехии, Латвия, Литва, Эстония. Ряд консульств прекратили выдавать визу после высылки дипломатов из России.

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