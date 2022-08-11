Война Сто шестьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 10 августа читайте здесь.

Главные новости:

Российским обстрелам ночью и утром подверглись Никополь, Харьков и Краматорск. В Никополе три человека погибли, девять получили ранения.

На аэродроме Зябровка в Гомельской области ночью были зафиксированы взрывы и вспышки. Минобороны Беларуси заявило, что у одной из единиц техники «во время контрольного пробега» загорелся двигатель.

В самопровозглашенной ДНР заявили об утечке аммиака из-за обстрела Донецкого пивзавода. Один человек погиб.

Представители «новой администрации» Запорожской области заявили о новых попытках обстрела Запорожской АЭС украинскими военными.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле приграничного Глушковского района со стороны Украины.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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