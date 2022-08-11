Война Сто шестьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 10 августа читайте здесь.
Главные новости:
- Российским обстрелам ночью и утром подверглись Никополь, Харьков и Краматорск. В Никополе три человека погибли, девять получили ранения.
- На аэродроме Зябровка в Гомельской области ночью были зафиксированы взрывы и вспышки. Минобороны Беларуси заявило, что у одной из единиц техники «во время контрольного пробега» загорелся двигатель.
- В самопровозглашенной ДНР заявили об утечке аммиака из-за обстрела Донецкого пивзавода. Один человек погиб.
- Представители «новой администрации» Запорожской области заявили о новых попытках обстрела Запорожской АЭС украинскими военными.
- Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле приграничного Глушковского района со стороны Украины.
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Российские паспорта уже получили около 2,5 тысячи жителей Бердянска, еще 5 тысяч человек ожидают получение гражданства, заявил глава УВД города Василий Бараненко, занявший этот пост после оккупации.
В среднем время ожидания от подачи заявления до вступления в гражданство РФ составляет около месяца, цитирует «Интерфакс» заявление представителя «новой администрации».
Заявления на получение российских паспортов начали принимать 12 июня. Всего в Бердянске сейчас проживают около 90 тысяч человек. По данным на начало 2021 года, в городе жили 108 тысяч человек.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Представители «новой администрации» Запорожской области, назначенной после российской оккупации, заявили, что ВСУ вновь пытались нанести удар по Запорожской АЭС и расположенный возле нее город Энергодар.
Атака ракет и ударных беспилотников была отражена силами ПВО, огневые позиции противника подавляются, цитирует РИА Новости заявление «новой администрации».
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Солиста «Курары» Олега Ягодина оштрафовали на 40 тысяч рублей за антивоенное высказывание со сцены во время фестиваля Ural Music Night.
Ягодина, сообщает издание 66.ru, признали виновным в «дискредитации армии». Административный протокол, составленный на музыканта, рассмотрел Кировский районный суд.
Поддержать Ягодина к зданию суда пришли драматург Николай Коляда и артисты «Коляда-театра». Коляда также выступил свидетелем защиты.
Ягодин вину не признал. Лингвист Анна Плотникова, проводившая экспертизу по просьбе защиты, пришла к выводу, что «высказываний о деятельности Вооруженных сил России не было». «Он заявил о своем негативном отношении к войне в целом. Полиция перевела слова и придумала оскорбление президента, которое Олег Ягодин не произносил», — заявила эксперт.
Штраф адвокат Ягодина Георгий Краснов собирается оспаривать в Свердловском областном суде.
Беларусские телеграм-каналы ночью сообщили о взрывах и вспышках в районе аэродрома Зябровка в Гомельской области, который, как предполагается, используют и российские военные.
Минобороны Беларуси утром объяснило взрывы и вспышки так:
10 августа около 23 часов во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошло ее возгорание. Личным составом своевременно приняты меры по тушению. Пострадавших нет.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, имеющую отношение к боевым действиями.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- Российские войска сосредоточивает усилия на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, временно захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, а также на создании благоприятных условий для возобновления наступления на отдельных направлениях и блокировке морских коммуникаций Украины в Черном море.
- На Авдеевском направлении противник продолжает наступление на Марьинку и Пески. На Новопавловском направлении была подавлена попытка наступления у Павловки. На Краматорском направлении российские войска пытались наступать вблизи Григоровки и Верхнекаменского, но потерпели неудачу. Боевые действия продолжаются в районе Ивано-Дарьевки. На Бахмутском направлении российские войска провели разведку боем вблизи Яковлевки, но отступили под огнем украинских сил. Попытки наступления недалеко от Бахмутского и Зайцева также закончились неудачно. В районах населенных пунктов Вершина и Дача бои продолжаются.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта.
Ночью и утром 11 августа российские войска вновь нанесли удары по Никополю и Харькову, заявили представители местных властей.
По словам главы Днепропетровской областной госадминистрации Валентина Резниченко, по Никополю выпустили около 120 снарядов из РСЗО «Град». Повреждены более 40 многоэтажных домов. По состоянию на 9:00 было известно о трех погибших и девяти раненых — среди них 13-летняя девочка.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о снаряде, прилетевшем во двор жилого дома в Киевском районе, люди не пострадали.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Минобороны Великобритании — о ситуации в Украине
- Маловероятно, что Россия сможет выполнить некоторые экспортные заказы на боевые бронированные машины из-за исключительного спроса на транспортные средства для собственных Вооруженных сил и усиливающегося эффекта западных санкций.
- Беларусь недавно опубликовала подробную информацию о новом модернизированном основном боевом танке (ОБТ) Т-72Б. Вероятно, это альтернатива программе модификации ОБТ, ранее заключенной по контракту с российской государственной компанией «Уралвагонзавод».
- Россия уже давно считает оборонную промышленность одним из своих важнейших экспортных успехов. Однако ее военно-промышленный потенциал в настоящее время испытывает значительную нагрузку, а доверие ко многим ее системам вооружения было подорвано неудачами российских войск в войне в Украине.
Великобритания в этом конфликте поддерживает Украину.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий.
Президент Украины Владимир Зеленский в начале августа призвал все страны Запада полностью прекратить выдачу виз гражданам России и отправить обратно в РФ тех из них, кто уже находится на Западе. Предложение запретить выдачу шенгенских виз россиянам официально внесено на обсуждение Евросоюза, ожидается, что его рассмотрят на встрече глав МИД стран ЕС в конце августа.
Посольство США в России уже некоторое время не выдает визы россиянам. Однако, заявили представители Госдепартамента США, запрета на их получение нет. В России заявки на визы не принимаются «из-за ограничений, введенных российскими властями на работу посольства», но граждане РФ могут обратиться в дипмиссии США в любой другой стране, заявила представитель Госдепартамента Джули Стаффт,
Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики вечером 10 августа заявили, что в Донецке вечером произошла утечка токсичного аммиака, в результате удара ВСУ по территории пивоваренного завода в Калининском районе города. Местных жителей призвали не выходить на улицу и не открывать окна.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Здравствуйте! Мы начинаем трансляцию, в которой будем следить за всеми важными событиями сто шестьдесят девятого дня войны в Украине и связанным с ней. Спасибо, что вы с нами все это время.