Война Сто шестьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 9 августа читайте здесь, фотографии дня смотрите здесь.

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В Марганце Днепропетровской области после ночного обстрела из «Градов» погибли 13 человек.

В крымском поселке Новофедоровка после серии взрывов на военном аэродроме, по последним данным, пострадали 13 человек, один человек погиб.

Против бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой возбудили уголовное дело о «фейках» про армию.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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