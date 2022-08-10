Война Сто шестьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 9 августа читайте здесь, фотографии дня смотрите здесь.
Главные новости:
- В Марганце Днепропетровской области после ночного обстрела из «Градов» погибли 13 человек.
- В крымском поселке Новофедоровка после серии взрывов на военном аэродроме, по последним данным, пострадали 13 человек, один человек погиб.
- Против бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой возбудили уголовное дело о «фейках» про армию.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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В Мариуполе, по данным украинских властей, началась скрытая мобилизация
Как утверждает Мариупольский городской совет, жители стали получать смс, в которых им предлагают поступить в «новое подразделение на военную службу по контракту в Вооруженные Силы».
Из скриншота одного из таких сообщений следует, что жителям Мариуполя обещают платить по 200-300 тысяч рублей в месяц. За справками предлагают обращаться в военкоматы.
«Призываем мариупольцев не вестись на эти или иные предложения от оккупантов. Выезжайте из города и не сражайтесь на стороне тех, кто принес в наш дом войну», — заявили в городском совете Мариуполя.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.
Узбекская диаспора в России предложила создать батальон для участия в войне в Украине. Узбекские дипломаты выступили против
9 августа лидер «Общества Центральной Азии узбеков Пермского края» Джахонгир Джалолов предложил создать узбекский добровольческий батальон, чтобы воевать в Украине на стороне России. В ответ посольство Узбекистана в РФ заявило, что за это предусмотрена уголовная ответственность:
Посольство Республики Узбекистан в РФ предостерегает соотечественников от создания добровольческих батальонов и/или участия в боевых действиях на территории иностранных государств, за которые установлена уголовная ответственность. Дипмиссия информирует, что согласно статье 154 «Наемничество» Уголовного кодекса Республики Узбекистан преступлением является неправомерное участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государств.
Россия попросила провести 11 августа заседание Совета Безопасности ООН по вопросу о Запорожской АЭС, сообщил журналистам источник в постпредстве РФ при ООН и подтвердил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
«Эта тема заслуживает пристрастного разговора с коллегами по СБ. Украинские провокации не должны скрываться от широкой общественности», — заявил Полянский.
Российская армия заняла Запорожскую АЭС в марте. Россия и Украина обвиняют друг друга в намеренных ударах по атомной электростанции. В августе Институт изучения войны заявил, что войска России могут хранить на территории станции тяжелую военную технику, чтобы защитить ее от украинских ударов. Украинский «Энергоатом» утверждает, что российские военные заминировали АЭС.
Николаев обстреляли из «Смерчей». Трое пострадавших
Мэр Николаева Александр Сенкевич утверждает, что в ночь на 10 августа российские войска обстреляли город из РСЗО «Смерч».
Повреждения получили восемь частных домов. Ранены три человека, в том числе 13-летняя девочка.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Разведка Великобритании заявила, что Россия создает Третий армейский корпус, чтобы усилить атаки в Донбассе и укрепить оборону на юге Украины
Великобритания в этой войне поддерживает Украину. Пожалуйста, относитесь с осторожностью к информации, которую распространяют заинтересованные стороны.
В Ейске на краснодарском побережье Азовского моря утром 10 августа произошел пожар. Газета «Приазовские степи» пишет, что в центре города загорелся склад магазина бытовой техники. Площадь возгорания составила 550 квадратных метров.
Власти Мариуполя (расположен в 70 километрах от Ейска) заявили, что в Ейске произошел пожар на нефтебазе. С таким утверждением выступил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. «Напомню, что Ейск — тот же город, откуда планируют завозить боевой комплект в Мариупольский порт. В Ейске кроме порта есть грузовой авиатерминал. Поэтому такой внезапный пожар может быть совершенно не внезапным», — заявил он.
Во время войны стоит с осторожностью относиться к заявлениям, которые делают представители той или иной стороны конфликта.
Суд в Москве приговорил бывшего министра самопровозглашенной ДНР к трем с половиной годам колонии
Александра Тимофеева, известного как «Ташкент», признали виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщил «Коммерсант».
Суд посчитал доказанным, что Тимофеев с сообщником обещал за пять миллионов долларов прекратить уголовное дело против бывшего главы «Рэйлтрансхолдинга» Сергея Шпака.
Суд назначил приговор ниже минимально возможного предела, поскольку Тимофеев — ветеран боевых действий, а также имеет звание «Героя ДНР».
В 2014-2018 годах Александр Тимофеев занимал пост министра доходов и сборов самопровозглашенной ДНР.
Американский Институт изучения войны в своей сводке — о взрывах на аэродроме в Крыму
У Кремля нет особых причин обвинять Украину в нанесении ударов, причинивших ущерб, поскольку такие удары продемонстрировали бы неэффективность российских систем ПВО, что уже показало потопление крейсера «Москва» украинской стороной. У Института изучения войны пока нет никаких оснований для независимой оценки точной причины взрывов.
Явная одновременность взрывов на двух разных объектах, вероятно, исключает официальную российскую версию о случайном возгорании, но не исключает диверсии или ракетного удара дальнего радиуса действия. Украина могла модифицировать свои ракеты «Нептун» для нанесения ударов по наземным целям (как это сделали россияне с противокорабельными и зенитными ракетами), но сейчас нет никаких доказательств в пользу этой гипотезы.
Украина заявила, что за сутки уничтожила сразу девять российских самолетов
Украинские СМИ обратили внимание, что после взрывов на авиабазе в Крыму Генштаб ВСУ сообщил в утренней сводке о российских потерях, что за сутки уничтожено девять российских самолетов.
Перед этим украинский Генштаб десять дней не сообщал об уничтожении российских самолетов. В предыдущий раз украинская армия отчиталась об этом 31 июля, тогда говорилось об одном уничтоженном самолете.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Сводка Генштаба ВСУ. Главное
- На Харьковском направлении российские войска наступали на поселок Уды, но с потерями отошли. Также россияне штурмуют Гусаровку со стороны Байрака.
- На Бахмутском направлении россияне безуспешно вели штурм на Соледар, Спорное и Яковлевку.
- Также российские силы возобновили наступление на Пески со стороны Донецка, бои продолжаются.
- Россия пыталась атаковать Авдеевку со стороны Минерального и Спартака, с потерями отошли.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Адвокат Дмитрий Захватов, представляющий интересы бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой, сообщил «Медузе», что пока не видел постановления о возбуждении уголовного дела.
Он предположил, что расследование связано с тем, что 15 июля Овсянникова провела одиночный пикет на Софийской набережной напротив Кремля. Она держала в руках плакат со словами: «Путин — убийца. Его солдаты — фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?».
Утром 10 августа в доме Овсянниковой начался обыск по делу о «фейках» об армии. Один из двоих детей Овсянниковой, по словам Захватова, сейчас находится вместе с ней.
ЕС и Великобритания прекратили закупки российского угля
С полуночи 10 августа вступил в силу полный запрет на импорт российского угля. Такое решение власти ЕС и Великобритании приняли в апреле в рамках санкций, веденных из-за войны в Украине.
По оценкам Еврокомиссии, эмбарго затронет 25% всего российского экспорта угля на восемь миллиардов евро в год.
В Марганце Днепропетровской области после ночного обстрела из «Градов» погибли 13 человек
Как сообщил губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко, ранения также получили 11 человек, пятеро из которых находятся в тяжелом состоянии.
По словам главы региона, ночью российские военные выпустили по городу Марганец более 80 снарядов из РСЗО «Град». Он утверждает, что повреждения получили более 20 многоэтажных домов, местный дворец культуры, общежитие, две школы и здание горсовета. Кроме того, в городе повреждена линия электропередач.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
В продолжение темы — видео последствий взрывов на авиабазе в Крыму. На записи видны автомобили, поврежденные из-за огня.
По последним данным, из-за взрывов на аэродроме в Новофедоровке в Крыму пострадали 13 человек, один человек погиб
Такие данные на 8:30 утра 10 августа привел региональный Минздрав. Вечером 9 августа сообщалось о девяти пострадавших.
Десяти пострадавшим, в том числе двум детям, медпомощь оказали в Сакской районной больнице. «Один пациент продолжает стационарное лечение на базе вышеуказанного учреждения», — рассказали в министерстве.
Еще двое пострадавших самостоятельно обратились в Симферопольскую больницу скорой помощи № 6, после оказания необходимой помощи их отпустили. В сообщении не уточняется, куда госпитализировали 13-го пострадавшего.
9 августа на военном аэродроме «Саки» в Новофедоровке произошла серия взрывов. В Минобороны РФ заявили, что сдетонировали авиационные боеприпасы. Российские военные не зафиксировали огневого воздействия. Авиационная техника, по данным ведомства, не повреждена.
Государственные российские информагентства, ссылаясь на источник в Минобороны РФ, назвали основную версию случившегося — нарушение правил пожарной безопасности. В то же время The New York Times сообщил со ссылкой на высокопоставленный источник в Киеве, что за взрывами стоят украинские силы.
В самом начале войны проблемы с едой начались в Киевской области и Мариуполе, а также во множестве населенных пунктов, оказавшихся на пути российской армии. По просьбе «Медузы» киевская журналистка Ирина записала истории украинцев, которые едва не погибли от голода и жажды в 2022 году.
К бывшему редактору Первого канала Марине Овсянниковой пришли с обыском по уголовному делу о «фейках» про армию
Следственный комитет России возбудил в отношении бывшей сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой уголовное дело по статье о «фейках» о действиях российской армии (статья 207.3 УК РФ).
Адвокат Дмитрий Захватов сообщил, что следователи пришли к Овсянниковой с обыском. Они вломились в дом Овсянниковой, не дожидаясь адвоката.
Ранее Овсянниковой дважды назначали административные штрафы по статье о «дискредитации» российской армии.
Здравствуйте. Мы начинаем трансляцию, где будем рассказывать о главных событиях 168-го дня войны в Украине. Спасибо, что вы с нами.