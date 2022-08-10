«Я потерял всех товарищей. Мне 21 год и я очень хочу жить. Но командир отказывается принимать рапорт» The Insider опубликовал жалобы в военную прокуратуру от российских солдат, воюющих в Украине, и их семей

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Российские военные в районе Мариуполя, 10 апреля 2022 года Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Издание получило доступ к архиву жалоб в военную прокуратуру РФ, написанных родственниками российских военнослужащих, которые воюют в Украине, самими солдатами, а также пострадавшими от них в зоне боевых действий. Как утверждается, вместе с журналисты независимо подтвердили подлинность писем из архива — как это было сделано, не поясняется. The Insider опубликовал целиком несколько десятков обращений. В них жалуются на то, что Минобороны РФ отправляет солдат на войну обманом и принуждением, не обеспечивая их необходимым питанием и медицинской помощью, а также не предоставляет родственникам информации о пленных и погибших. «Медуза» приводит некоторые цитаты из жалоб военным прокурорам. Мы исключили из документов личные данные военных.

Об обмане и запугивании срочников

Прошу рассмотреть мою жалобу за военнослужащего, направленного на военную срочную службу в Брянскую область. Затем в связи с учениями их отправили в Белгородскую область. Когда созванивалась с сыном, он говорил, что везут на учения, а оказалось — на войну. На данный момент его везут в сторону Украины. В Валуйке при построении солдатам сказали, что с 23 февраля они — военнослужащие контрактной службы, хотя мой сын ничего не подписывал. И все остальные, кто с ним находится, тоже срочники. Сначала у них лагерь находился в селе Михайловка, жили в палатках (гигиены никакой), за все время пребывания ни разу не был в бане. Деньги на хлеб и еду высылаем из дома. Пока ехал в эшелоне якобы на учение, давали сухпайки, один на двоих, воды в эшелоне не было. Вода для питья покупная. Деньги переводим на карточку, чтобы совсем не остался без ничего на чужбине. Я все понимаю, что это армия, но не до такой же степени обращаться с нашими детьми, как с собаками.

Родственники жалуются, что командиры избивали солдат, не желавших заключать контракт

Мы реально сталкиваемся с «беспределом» командиров воинских частей — внук моей подруги вернулся раненый и рассказал, как их избивали командиры, заставляя подписать контракт. Прошу ускорить расследования по уже известным фактам, выявить тех, кто обманным путем направил солдат-срочников на верную смерть и судить всех, независимо от звания и занимаемой должности, по законам военного времени.

Военные не обращали внимания на заявления Владимира Путина о том, что на войне не должно быть срочников

Моему сыну сказали, что его и других срочников специально выбрали для военной спецоперации. На них оказывали эмоциональное давление, призывали защитить Родину и помочь солдатам в горячих точках. На возражение о том, что из указа президента Владимира Путина следует, что срочников нельзя отправлять на военную спецоперацию, им ответили: «Больше смотрите телевизор». А потом добавили, что их в любом случае отправят, даже если они не подпишут контракт.

Жалобы в прокуратуру поступают и от самих военных

В срочном порядке прошу рассмотреть рапорт о моем увольнении из рядов ВС РФ. 15 января 2022 года я был отправлен на учения в Сирию на корабле. Но вместо этого нас обманным путем отправили на Украину, не спросив моего желания участвовать в специальной военной операции. С самых первых дней моя бригада находилась на передней линии фронта, на огневой позиции. В боях я потерял всех близких мне товарищей. Я нахожусь в подавленном психологическом состоянии. Мне 21 год, и я очень хочу ЖИТЬ. Мой командир отказывается принимать рапорт. Свое обращение я посылал командованию Балтийским флотом. Что мне делать в сложившейся ситуации?

Чтобы добиться увольнения, военные рассказывают, как нарушают условия контракта

Я прохожу службу на должности командира взвода засекречивающей аппаратуры связи. Неоднократно заявлял о своем нежелании служить в ВС РФ. Неоднократно писал объяснения по незаконному отсутствию на службе, а также подавал рапорт на увольнение по несоблюдению условий контракта с моей стороны. Со стороны воинской части вижу бездействие и полное безразличие в отношении меня. Дисциплинарная практика ведется очень слабо, на данный момент у меня 4 строгих выговора, предупреждение о неполном служебном соответствии, аттестационная комиссия в отношении меня не проводится. Прошу помочь в решение данного вопроса — увольнения меня с военной службы в связи с невыполнением условий контракта с моей стороны. Претензий к МО РФ не имею, средства, затраченные на мое обучение, готов выплатить.

О контрактниках на войне

Непонятно, с кем воюем, за кого «Медуза» рассказывает, как российских контрактников отправляют на войну — и не дают от нее отказаться

О контрактниках на войне

Непонятно, с кем воюем, за кого «Медуза» рассказывает, как российских контрактников отправляют на войну — и не дают от нее отказаться

О медицинской помощи

Хотелось бы сообщить про военный госпиталь в Белгороде. В данный момент мой муж находится там с 23.04.2022 года (контузия). На момент обращения не проведено никакого должного лечения, обследования. Лечить не хотят. Говорят: «Таких как ты много, и это просто психологическая травма, руки-ноги целые, можно и дальше воевать». Хотелось бы узнать, на каком основании не проводится обследование, не делается МРТ, лечат только цитрамоном. Также у мужа имеются неврологические проявление контузии (головная боль, потеря памяти, замедленная речь, боли позвоночника). Ему нужно обследование и дальнейшее лечение.

О поисках пропавших и пленных военнослужащих

Мой сын является военнослужащим по контракту. После начала специальной военной операции в Украине (24.02.2022) связь с сыном пропала. 03.03.2022 на мой номер телефона поступил звонок с украинского номера (по мессенджеру «Вайбер»), и мне сообщили, что мой сын ранен в ходе вышеназванной военной операции (перелом одной ноги и осколочные ранения второй ноги), находится в больнице в городе Вознесенск Николаевской области (Украина). По «горячей линии» министерства обороны моей дочери сообщили, что моего сына нет в списках пленных и он числится как пропавший без вести. Но я лично после того, как мой сын попал в плен, несколько раз в течение трех дней говорила с ним по телефону, у меня есть видеозапись с сыном (прилагаю), где он подтверждает нахождение в плену и полученные ранения. Кроме того, я к своим обращениям прилагала копию страницы с сайта www.ikpravda.com.ua («Николаевская правда»), на которой размещена новость от 10.03.2022 о том, что мой сын и еще один военнослужащий подозреваются в посягательстве на территориальную целостность Украины (ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины), и ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Какие еще подтверждения нахождения моего сына в плену нужны должностным лицам министерства обороны?

Семьи жалуются, что Минобороны РФ не помогает возвращать домой тела погибших

Прошу Вас помочь разобраться, почему так получилось, что моего сына направили на спецоперацию в Украину, последняя телефонная связь с ним была 21.03.2022, после этого 28.03.2022 мы узнали от командира части, что он погиб 24.03.2022. Со слов сослуживцев, его БМП-2 подорван, тело так и не смогли забрать, он остался в горящей машине на территории Украины. ДНК сдали. Прошу разобраться в этом, никто не знает, что делать дальше, прошло больше месяца, верните хотя бы останки, чтоб похоронить по-человечески.

Есть случаи, когда родственники отказываются искать пленного, предпочитая получить компенсацию как за погибшего

Я девушка военнослужащего. Он в августе 2021 года заключил контракт. 14.02.2022 убыл, как предполагалось, на учения. 23.02.2022 последний раз вышел на связь и сообщил, что им дан приказ идти в наступление. Более месяца мы звонили в часть, в министерство обороны, и нам постоянно сообщали, что он жив и с ним все в порядке. 08.04.2022 без пояснения причин у родителей в части взяли ДНК, а 13.04.2022 в обед сообщили, что 15.04.2022 состоятся похороны… Сослуживец сказал, что уже позже командир им сообщил, что хоронить будут ноги. Причина смерти — термические ожоги 90 и более процентов всего тела горючими веществами… В конце марта мы увидели на украинских интернет-ресурсах двух пленных десантников… В одном из солдат я узнала своего парня и обратилась в ведомство омбудсмена Москальковой. С нами связались и обещали помощь в поиске среди попавших в плен, но попросили документ, выданный в морге, как подтверждение. Такой документ есть у его родителей, но они не желают его давать, чтобы попытаться разыскать сына среди пленных или тяжелораненых. Их устраивает денежная компенсация.

О мародерстве

Мои родители проживают на территории ДНР, Донецкая область, село Любовка, мы граждане Российской Федерации… В апреле в наше село зашли российские формирования и стали базироваться недалеко от нашего дома. Когда 8 апреля начался обстрел «Градами» по их позициям, родители упали на пол и, переждав обстрел, уехали в соседний хутор, чтоб переждать неспокойную обстановку. На следующий день, когда мама утром вернулась домой, в нашем гараже увидела зверство… большой танк выбил наши ворота, снес забор из огромной плиты, снес внутрь ворота огромные ангарные в гараже, которые в дальнейшем упали на машины, которые стояли в гараже… украли запчастей и инструментов на 200 тысяч рублей, вплоть до того, что они украли мелочь из машины и презерватив из брата машины, скажите, это люди? Они пришли нас защищать или грабить и убивать? Повторяю, мои родители жили 8 лет на территории ДНР, такого зверства не видели… это Zащитники?

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