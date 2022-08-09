IKEA объявила, что ее финальная распродажа в России закончится 15 августа
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Распродажа IKEA, которую компания объявила в связи с уходом из России, завершится 15 августа. Об этом говорится на сайте компании.
Новые заказы нельзя будет сделать после 20:00 указанной даты (по московскому времени).
«Все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное при заказе время», — подчеркнули в IKEA.
IKEA объявила об уходе с российского рынка в июне. Финальная распродажа товаров стартовала 5 июля.
Из-за большого количества покупателей IKEA ввела на сайте электронную очередь, а также приостанавливала распродажу на выходные дни.
Распродажа проходит только на сайте компании. Магазины IKEA закрыты с марта.