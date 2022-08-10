Страны G7 призвали Россию немедленно вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС

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Главы министерств иностранных дел стран « » призвали Россию вернуть контроль над Запорожской АЭС Украине.

«Мы требуем, чтобы Россия немедленно вернула Украине полный контроль над Запорожской АЭС, а также над всеми ядерными объектами в пределах международно признанных границ Украины для обеспечения их безопасной работы», — говорится в заявлении МИД Германии.

Также страны G7 выразили глубокую обеспокоенность действиями российской армии. По их мнению, Россия значительно повышает риск ядерной аварии, тем самым подвергает опасности население Украины и соседних стран. «Пока Россия контролирует станцию, весь регион находится в опасности», — отметило немецкое ведомство.

Помимо этого, страны G7 поддержали усилия гендиректора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси и подчеркнули важность содействия миссии агентства.

Ожидается, что Гросси выступит в Совете безопасности ООН с докладом о ситуации на Запорожской АЭС. На заседании, в частности, могут быть обозначены сроки миссии МАГАТЭ на станции, сообщил постпред РФ при международных организациях Михаил Ульянов.

10 августа стало известно, что Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН в связи с ударами по Запорожской АЭС. Станция подвергалась обстрелам 5 и 7 августа — были повреждены линия электропередачи, административные постройки и промышленная площадка станции. Россия и Украина обвиняют в обстрелах друг друга.

В начале августа американский Институт изучения войны заявил, что войска РФ могут хранить на территории станции тяжелую военную технику, чтобы защитить ее от украинских ударов. Тогда же глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что на ЗАЭС массово нарушаются протоколы безопасности, и призвал стороны конфликта обеспечить экспертам безопасное посещение станции.

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