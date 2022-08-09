Российские военные усилят противовоздушную оборону Запорожской АЭС

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Запорожскую атомную электростанцию, крупнейшую в Европе, дополнительно защитят средствами противовоздушной обороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу «новой администрации» Запорожской области Евгения Балицкого. Несколькими днями ранее АЭС подверглась обстрелу. Стороны конфликта обвиняют в произошедшем друг друга.

«Сейчас восстановили линии электропередачи, восстановили подстанцию, которая была повреждена. Блоки находятся в безопасности, станция работает в штатном режиме. Я знаю, что военные поставили вопрос на еще больший контроль, будут усилены средства ПВО для защиты станции», — приводит слова Балицкого агентство.

В результате обстрела Запорожской АЭС 5 августа были повреждены промышленная площадка станции и линия электропередачи, а 7 августа — административные постройки. В украинской компании «Энергоатом» заявили, что после обстрелов оказался отключен один из трех работающих энергоблоков. Назначенные Россией «новые власти» Энергодара сообщили, что на станции в результате первого обстрела произошел пожар. Минобороны РФ заявило, что из-за обстрелов обесточена часть аппаратуры третьего энергоблока и снижена вырабатываемая мощность четвертого энергоблока.

Ранее «Энергоатом» сообщил, что российские военные заминировали Запорожскую АЭС. В своем заявлении украинская компания ссылается на слова генерал-майора Валерия Васильева, который, как утверждается, командует гарнизоном, размещенным на ядерном объекте. «Враг знает, что станция будет или русской, или ничьей. Мы готовы к последствиям этого шага. И если будет самый жесткий приказ — мы должны выполнить его с честью!» — приводит слова военного «Энергоатом».

Позже прокремлевских канал «Война с фейками» писал, что генерал-майор не мог заявить о минировании станции, так как он находится в Узбекистане. Американский Институт изучения войны также отметил, что заявление Васильева ненадежно. По мнению экспертов, подобная информации отвлекает от реальных рисков того, что российские силы используют станцию в военных целях.

Запорожскую АЭС российские армия заняла в марте. В начале августа Институт изучения войны заявил, что войска РФ могут хранить на территории станции тяжелую военную технику, чтобы защитить ее от украинских ударов.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что на станции массово нарушаются протоколы безопасности. Он попросил стороны конфликта обеспечить экспертам безопасное посещение станции.

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«Каждый принцип ядерной безопасности нарушен» Москва и Киев обвиняют друг друга в намеренных обстрелах Запорожской АЭС — крупнейшей в Европе. По мнению МАГАТЭ, ситуация «совсем вышла из-под контроля»

Подробнее об обстреле ЗАЭС

«Каждый принцип ядерной безопасности нарушен» Москва и Киев обвиняют друг друга в намеренных обстрелах Запорожской АЭС — крупнейшей в Европе. По мнению МАГАТЭ, ситуация «совсем вышла из-под контроля»