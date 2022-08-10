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Украинские военные нанесли удар по мосту через Днепр в районе Каховской ГЭС

Источник: Русская служба Би-би-си

Украинские военные нанесли удар по мосту через Днепр в районе Каховской ГЭС. Об этом сообщило оперативное командование «Юг».

Как утверждают в ВСУ, атака привела «к укреплению статуса моста как непригодного для использования».

В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.

Мост у Каховской ГЭС — один из трех мостов через Днепр, которые контролируются российскими военными. Эти мосты имеют важное стратегическое значение, так как через них происходит снабжение российской группировки, находящейся на правом берегу Днепра — в том числе, в Херсоне.

В последние недели ВСУ также регулярно обстреливают Антоновский мост через Днепр, находящийся в непосредственной близости от Херсона.

Минобороны Великобритании сообщало, что Россия установила для защиты мостов пирамидальные радарные отражатели, которые мешают наведению ракет.

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