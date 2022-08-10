Компании из Венгрии и Словакии оплатили транзит российской нефти по «Дружбе». Российская сторона не смогла провести платеж из-за санкций

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Венгерская нефтегазовая компания MOL заявила, что оплатила сбор за транзит российской нефти в Европу по южной ветке нефтепровода «Дружба». Об этом пишет Reuters.

«Взяв на себя оплату комиссии, MOL смогла обеспечить быстрое решение вопроса: украинская сторона обязалась в течение нескольких дней возобновить транспортировку сырой нефти, которая была остановлена несколько дней назад из-за технических проблем на стороне банка», — говорится в заявлении MOL.

Об оплате сбора за транспортировку нефти по «Дружбе» также сообщила словацкая нефтеперерабатывающая компания Slovnaft. Как и MOL, она отметила, что оплата была произведена с согласия Украины и России.

Министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил, что оплаченная Slovnaft сумма не превысила 10 миллионов евро. По его словам, транзит нефти по «Дружбе» может возобновиться в течение нескольких часов. Сулик объяснил остановку транзита сбоем на стороне одного из западноевропейских банков.

Нефтепровод «Дружба» проходит от Самары до территории Беларуси, где разделяется на две ветки. Северная идет через Польшу, Германию, Латвию и Литву. По южной нефть через Украину поступает в Чехию, Словакию и Венгрию.

4 августа «Укртранснафта» остановила прокачку нефти по южной ветке «Дружбы». Российская «Транснефть» объяснила это тем, что не смогла провести «Укртранснафте» очередной платеж за транзит в связи с санкциями Евросоюза.

ЕС в конце мая одобрил частичное эмбарго на импорт российской нефти. При этом для поставок нефти по южной ветке «Дружбы» в Венгрию, Чехию и Словакию было сделано исключение.

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