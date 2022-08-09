Украина остановила транзит нефти из РФ в Венгрию, Чехию и Словакию. Российская «Транснефть» не сумела заплатить за транспортировку из-за санкций

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«Укртранснафта» остановила прокачку нефти из РФ в Венгрию, Чехию и Словакию по южной ветке нефтепровода «Дружба».

Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента «Транснефти» Игорь Демин, прокачка нефти по ветке «Дружбы», проложенной на территории Украины, была остановлена 4 августа в 6:10 утра.

«Укртранснафта», пояснил он, оказывает услуги по транспортировке нефти на условиях 100% предоплаты, а «Транснефть» не смогла провести очередной платеж. «Газпромбанк, обслуживающий платежи, уведомил нас, что платеж возвращен в связи со вступлением регламента Евросоюза, то есть седьмого пакета санкций», — заявил пресс-секретарь «Транснефти».

Транзит российской нефти через Беларусь в Польшу и Германию продолжается, добавил Демин.

Европейский союз в конце мая одобрил частичное эмбарго на импорт российской нефти. При этом для поставок нефти по южной ветке «Дружбы» в Венгрию, Чехию и Словакию было сделано исключение.

«Транснефть» попала под санкции Евросоюза еще в марте, когда был введен четвертый пакет ограничительных мер. В отношении Газпромбанка действуют лишь санкции, введенные в 2014 году, новых ограничительных мер ЕС к нему пока не применял.

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