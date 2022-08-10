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Марина Овсянникова на пикете на Софийской набережной в Москве. 15 июля 2022 года Marina Ovsyannikova / Reuters / Scanpix / LETA

В Москве задержали Марину Овсянникову, работавшую редактором на Первом канале. На нее завели уголовное дело по статье о распространении «фейков» про российскую армию по мотивам политической или идеологической ненависти. Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы.

Утром 10 августа к Овсянниковой пришли с обыском 10 сотрудников Следственного комитета и полиции. Ее адвокат Дмитрий Захватов рассказал, что они составили протокол задержания, и ближайшую ночь она проведет в изоляторе временного содержания.

11 августа в Басманном суде Москвы состоится заседание по мере пресечения. «Выйдут с ходатайством о заключении под стражу, на домашний арест надежды нет», — сказал Захватов «Медузе».

У Марины Овсянниковой двое детей. «Они в безопасности, у бабушки, младшая дочь в шоке. Овсянникова держится молодцом, достойно», — добавил адвокат.

Поводом для возбуждения дела послужил одиночный пикет. 15 июля Овсянникова вышла на Софийскую набережную в Москве с плакатом, на котором было написано: «Путин — убийца. Его солдаты — фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?» Полиция не стала задерживать Овсянникову во время пикета.

Дмитрий Захватов рассказал «Медузе», что на допросе у Овсянниковой спрашивали, кто ее фотографировал во время пикета и куда потом отнесли плакат. По словам адвоката, она ответила, что не помнит этого.

Марину Овсянникову дважды штрафовали по статье о «дискредитации» армии. В первый раз поводом стало ее выступление у суда, где рассматривался вопрос об аресте муниципального депутата . Она тогда назвала российское вторжение в Украину «ужасным преступлением». Во второй раз ее оштрафовали за антивоенный пост в , который начинался словами «мне стыдно за свою страну».

Овсянникова 14 марта провела антивоенную акцию в прямом эфире Первого канала. Она появилась в программе «Время» с плакатом, на котором было написано: «NO WAR [нет войне]. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians against war [россияне против войны]». После этого Овсянникову оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье об организации несогласованного публичного мероприятия из-за видео, которое она записала ранее (в этом видео она называла войну в Украине преступлением, а Россию — агрессором), но за саму акцию в телеэфире ей ничего не предъявили.

Заместитель генерального директора Первого канала Кирилл Клейменов называл акцию Овсянниковой «предательством».

После акции в программе «Время» Овсянникова уволилась с Первого канала и уехала из России, но потом вернулась. Она недолго работала внештатным корреспондентом немецкой газеты Die Welt, но ушла оттуда в начале июля, объяснив это семейными обстоятельствами и окончанием контракта.

Антивоенная акция в эфире Первого канала

«Все без исключения понимают, что врут» «Медуза» рассказывает историю Марины Овсянниковой, вышедшей с антивоенным плакатом в эфир Первого канала. Бонус: что на канале происходит из-за войны

Антивоенная акция в эфире Первого канала

«Все без исключения понимают, что врут» «Медуза» рассказывает историю Марины Овсянниковой, вышедшей с антивоенным плакатом в эфир Первого канала. Бонус: что на канале происходит из-за войны