Рассылка Kit (это проект от создателей «Медузы») впервые столкнулась с блокировкой. В России ограничили доступ к веб-версии одного из писем

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В России по требованию Генпрокуратуры заблокировали веб-версию одного из писем почтовой рассылки Kit, созданной основателями «Медузы». Это письмо о том, как так получилось, что многие россияне поддерживают войну в Украине. Его написал журналист «Медузы» Андрей Перцев.

После блокировки письмо по-прежнему доступно — но уже вот по этой ссылке.

Kit впервые столкнулся с блокировкой своих материалов. Причем для рассылки блокировка не имеет смысла: тексты Kit в веб-версии читают не более 1-5% аудитории проекта.

Подписаться на Kit можно здесь. Мы по-прежнему уверены, что рассылку нельзя заблокировать. Kit продолжит работу, пока работает интернет.

В конце марта Kit подвергся массированной атаке. Злоумышленники запустили массовую подписку на рассылку, из-за чего пользователи, которые в действительности не подписывались на Kit, начали отправлять жалобы на спам в почтовые сервисы, которые в ответ стали блокировать почтовый домен проекта Kit. По всей видимости, для атаки использовались адреса, попавшие в одну из баз для спам-рассылок.