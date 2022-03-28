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Почтовая рассылка Kit — новое медиа от создателей «Медузы» — столкнулась с атакой, направленной на то, чтобы заблокировать ее работу.

Начиная с 25 марта злоумышленники запустили массовую подписку на рассылку, за выходные на нее попытались подписать почти миллион почтовых адресов (в среднем это около 20 тысяч адресов в час).

Новые читатели получают от Kit письмо для подтверждения подписки и приветственное письмо с архивом текстов и инструкцией по настройке почтового ящика. Поскольку в действительности «новые подписчики» не подписывались на Kit, они начали помечать письма как спам и жаловаться администраторам почтовых сервисов, которые в ответ стали блокировать почтовый домен проекта Kit.

Как говорится в телеграм-канале проекта, для атаки были использованы реальные, а не специально созданные, почтовые ящики. Большинство из них — на mail.ru и yandex.ru. Вероятно, использовались адреса, попавшие в одну из баз для спам-рассылок.

Редакция проекта сообщила, что решение проблемы найдено, и 29 марта Kit «выйдет по расписанию с очередным текстом для всех наших читателей».

Подписаться на Kit можно здесь. Мы по-прежнему уверены, что рассылку нельзя заблокировать. Kit продолжит работу, пока работает интернет.

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