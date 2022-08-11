Запорожскую АЭС обстреляли несколько раз за день. Подконтрольные России власти Запорожской области заявили о «прилетах» в районе хранилища радиоактивных веществ

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Украинские силы обстреляли Запорожскую АЭС, заявил глава подконтрольный России военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий.

«Зафиксировано минимум три прилета в районе хранилища радиоактивных изотопов», — написал Балицкий в своем телеграм-канале. При этом, по его словам, «какого-либо загрязнения на станции не фиксируется, радиоактивный фон в норме».

Балицкий также заявил о повреждении высоковольтной линии электропередач. «Что касается клубов дыма, которые фиксируют пользователи социальных сетей — в результате обрыва линий электропередач образовался пожар на поле. Работают бригады пожарных», — написал он.

Ранее в соцсетях появились видео дыма в районе Запорожской АЭС. Член главного совета пророссийской ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что атомная станция подверглась обстрелу с территории Днепропетровской области.

«Зафиксировано пять „прилетов“ в районе комендатуры станции — рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. На небольшом участке загорелась трава, но, к счастью, никто не пострадал. Однако враг на этом не остановился. Еще пять „прилетов“ произошли в районе пожарной части, расположенной неподалеку от ЗАЭС. В результате обстрелов на станции не удалось вовремя провести пересменку», — написал Рогов.

По информации подконтрольных России властей Запорожской области, это второй обстрел Запорожской АЭС за сутки. Ранее они заявили, что ночью и утром 11 августа российские системы ПВО отразили попытки атак ВСУ на станцию.

Украинское предприятие «Энергоатом» утверждает, что Запорожскую АЭС обстреливает сама Россия. По данным предприятия, 11 августа станция подверглась обстрелам трижды, целями стали пожарная часть и насосная станция ​​хозяйственно-бытовых стоков. «Ситуация обостряется, ведь рядом расположены источники излучения и повреждены несколько радиационных датчиков», — заявил «Энергоатом».

В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта, невозможно.

Запорожская АЭС уже подвергалась обстрелам 5 и 7 августа — были повреждены линия электропередачи, административные постройки и промышленная площадка станции. Россия и Украина обвиняют в обстрелах друг друга.

По информации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), на АЭС массово нарушаются протоколы безопасности.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная электростанция в Европе. Она была захвачена Россией в начале марта, вскоре после вторжения в Украину. В августе страны G7 призвали РФ немедленно вернуть Киеву контроль над станцией.

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