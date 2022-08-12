«Русская служба Би-би-си»: правительство России потратило 10 миллиардов рублей на прием беженцев из Украины Они рассказывают о плохом питании, задержке выплат и вызовах на допросы

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Ребенок из Украины в пункте временного размещения во Дворце спорта в Таганроге. 12 апреля 2022 года Эрик Романенко / ТАСС

«Русская служба Би-би-си» проанализировала затраты российского бюджета на прием людей, покинувших Украину после начала войны. По данным ООН, в Россию после вторжения въехали более 1,9 миллиона украинцев. Источник ТАСС сообщал, что приехавших могло быть более трех миллионов. Половина из них — из самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Правительство России перечислило регионам на прием беженцев 10 миллиардов рублей.

Только на то, чтобы перевезти беженцев, власти потратили более 360 миллионов рублей — такую сумму министерство транспорта Ростовской области выделило на три контракта с местным автопредприятием.

Час поездки в автобусе из Украины в Россию обходится, судя по контрактам, в 5,1 тысячи рублей. При этом очевидцы рассказывают, что в автобусе, который вывозил жителей Мариуполя, людям, в том числе пожилым, пришлось ехать стоя девять часов, а в пути автобус сломался и его пришлось чинить.

Из регионов, граничащих с Украиной, беженцев увозят на поездах вглубь России. Минтранс подсчитал, что таких пассажиров до конца года может быть более 234 тысяч, и попросил выделить на железнодорожные перевозки как минимум 700 миллионов рублей. Беженцев везут или в специальных составах, которые идут по своему расписанию, иногда пропуская рейсовые поезда, или в спецвагонах, которые цепляют к обычным поездам. В пути беженцев выпускают не всегда.

Курсанты Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета помогают людям, приехавшим из Украины в Находку. 21 апреля 2022 года Юрий Смитюк / ТАСС

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В России людей, покинувших Украину, селят в пунктах временного размещения. Они организованы в 54 из 85 регионов России. На проживание и питание в таких пунктах правительство выделило 3,1 миллиарда рублей из своего резервного фонда. Больше всего средств — 416 миллионов рублей — получила Ростовская область. В регионе, по данным «Русской службы Би-би-си», организованы 124 пункта временного размещения — в гостиницах, спортивных школах, вузах и домах культуры.

Один из основных пунктов находится в Таганроге, его развернули во дворце спорта школы олимпийского резерва. На сделанных там фотографиях видно, что раскладушки, на которых спят беженцы, стоят в шесть рядов, вещи они вынуждены хранить в коробках, а полотенца сушить на футбольных воротах.

Пункт временного размещения беженцев в Таганроге. 12 апреля 2022 года Эрик Романенко / ТАСС

Из приграничных регионов часть беженцев увозят в другие части России. Москва и Петербург, а также населенные пункты Крыма от централизованного приема людей, приехавших из Украины, избавлены. Собеседники «Русской службы Би-би-си», которые были вынуждены уехать из Мариуполя, попали в пункт временного размещения, организованный в санатории в 100 километрах от Екатеринбурга. «Когда мы вышли в Екатеринбурге, нам чуть ли не красную дорожку расстелили», — рассказала Ирина из Мариуполя. Условия проживания в санатории она охарактеризовала как «неплохие», но пожаловалась на скудное питание и задержку с оформлением временного убежища и с получением выплаты в 10 тысяч рублей, которую пришлось ждать месяц.

На проживание одного беженца в большинстве пунктов временного размещения тратят 913 рублей в сутки, на питание — 415 рублей. В некоторых регионах при этом тратят больше — до 1900 рублей на человека в сутки, включая расходы на жилье и еду. Эти средства распределяются без конкурса. Местные власти или выплачивают субсидии на пункты временного размещения владельцам недвижимости и общепита, или заключают с ними госконтракты как с единственными поставщиками, пишет «Русская служба Би-би-си».

Из бюджета также оплачиваются расходы на медицинскую помощь и прививки беженцам. Ростовская область уже распределила по своим больницам 257,7 миллиона рублей, ссылаясь на засекреченное (не опубликованное) распоряжение правительства. Еще более 300 миллионов рублей правительство выделило на оплату федеральных выездных медицинских бригад, диспансеризацию и ПЦР-тесты для беженцев — в расчете на 3 тысячи обращений.

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Но основная статья расходов бюджета на прием тех, кто вынужден покинуть Украину, — выплата единовременных пособий в размере 10 тысяч рублей. Так, Ростовская область к концу июня получила 5 миллиардов рублей для распределения беженцам. Еще пяти регионам юга России поручили распределить в общей сложности более 2 миллиардов рублей.

Деньги беженцам направляют из резервного фонда правительства не напрямую, а через бюджеты восьми южных регионов — их называют «выплатными центрами». Например, беженцам, которые находятся в Ленинградской области, деньги выплачивает Курская область, пишет «Русская служба Би-би-си».

Единовременное пособие беженцам обещают в течение двух недель или месяца перечислить на специально открытую для этого карту в Сбербанке. Однако, отмечает «Русская служба Би-би-си», сроки зачастую не соблюдаются, некоторые ждут их месяцами. В частности, такое может произойти из-за того, что сначала все данные должна проверить полиция, а факт пересечения человеком границы должна подтвердить ФСБ того региона, в который он въезжал из Украины. При этом до получения выплаты граждане Украины не могут легально поменять гривны на рубли.

Пособия, пишет «Русская служба Би-би-си», используют как инструмент давления на беженцев. После подачи заявления на получение 10 тысяч рублей многих украинцев вызывали на допросы, где спрашивали о преступлениях ВСУ. Известны случаи, когда беженцам предлагали стать «потерпевшими» в уголовном деле. Об этом, в частности, в конце мая писало петербургское издание «Ротонда».

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«Русская служба Би-би-си» отмечает, что беженцам активно помогают волонтеры. Так, по госконтрактам для пунктов временного размещения закупают в основном бытовую химию, постельное белье, в некоторые случаях — телевизоры и кровати. Остальное по всей стране беженцам привозят волонтеры и НКО. При этом в регионах, за исключением Москвы и Петербурга, ресурсов у волонтеров немного. Об этом, в частности, писала в обращении к президенту РФ в середине июня волонтер из Петербурга Светлана Тихомирова. Администрация президента рассматривать письмо отказалась, сообщив, что в нем нет данных о конкретных нарушениях, пишет «Русская служба Би-би-си».

Власти некоторых регионов, помимо выплат, определенных на федеральном уровне, обещают беженцам дополнительные деньги. Так, власти Карелии за счет пожертвований людей и организаций обещают выплатить прибывшим из Украины еще по 10 тысяч рублей.

Оформив все документы в пунктах временного размещения, беженцы, у которых есть родственники в России, едут к ним, а некоторые возвращаются в Украину, в том числе в регионы, занятые российскими войсками. Власти Московской области, например, выдают желающим вернуться деньги на билет на поезд до Ростова и 1500 рублей на расходы в пути.

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