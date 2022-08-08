В 20 регионах России создали более 40 добровольческих подразделений для участия в войне. Их участникам обещают зарплаты в сотни тысяч рублей

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Более чем в 20 регионах России создали добровольческие подразделения для участия в войне в Украине, сообщила газета «Коммерсант».

По подсчетам издания, с весны 2022 года власти России создали более 40 таких батальонов. В некоторых регионах формируют одно подразделение, в других — по два-три и более. В одних случаях это мотострелковые, танковые или артиллерийские батальоны и роты, в других — подразделения поддержки. Зачастую их формируют исключительно из жителей одного региона.

«Коммерсант» упоминает 19 регионов, где после начала войны сформировали добровольческие батальоны: Санкт-Петербург, Башкортостан, Татарстан, Чечня, Чувашия, Якутия, Краснодарский, Приморский и Пермский края, Амурская, Иркутская, Курская, Ленинградская, Нижегородская, Омская, Томская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская области. СМИ также сообщали о формировании таких подразделений в Кировской и Оренбургской областях. Контрактников для участия в войне набирают и во Владимирской области. Кроме того, как выяснила «Медуза», в Москве тоже начали набор в подразделение, которое неофициально называют «собянинским полком».

Во всех регионах участники добровольческих подразделений подписывают с министерством обороны РФ договоры на срок от нескольких месяцев и получают статус контрактников.

Выплаты, обещанные добровольцам, зависят от региона: в Омской области обещают зарплату 130 тысяч рублей, в других регионах — более 200 тысяч, а в Пермском крае предлагают не менее 300 тысяч рублей. Кроме того, контрактникам положены различные выплаты за успешное ведение боевых действий и суточные в размере 8000 рублей «за каждый день наступления». В июле добровольцы из Чувашии заявляли, что не получили обещанные деньги.

Осведомленный федеральный чиновник заявил «Коммерсанту» на условиях анонимности, что отряды создают по территориальному признаку, поскольку так удобнее работать с добровольцами. Региональную власть просили помочь с информационной поддержкой, финансами и сбором средств на дополнительное материально-техническое обеспечение, отметил собеседник издания.

13 июля американский сообщил, ссылаясь на российские СМИ и блогеров, что Кремль, по всей видимости, поручил властям регионов набрать как минимум по одному батальону добровольцев вместо того, чтобы объявить всеобщую мобилизацию.

Одновременно с формированием добровольческих подразделений, по данным СМИ, в России также создают подразделения из заключенных, которых привлекают в ЧВК Вагнера. Осужденным предлагают стать участниками войны в обмен на деньги и помилование.

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