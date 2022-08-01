Бойцы добровольческого батальона из Чувашии заявили, что им не выплатили обещанные 200 тысяч рублей

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Добровольцы из батальона «Атал», сформированного по инициативе главы Чувашии Олега Николаева для участия в войне в Украине, утверждают, что не получили обещанные им выплаты в размере 200 тысяч рублей и суточные в размере 2000 рублей.

Об этом говорится в обращении 45 бойцов «Атала» на имя главы Чувашии, которое опубликовал юрист и блогер . Текст обращения написан от руки, в нем встречаются грамматические и зачеркнутые слова. Передан ли текст главе региона, неизвестно.

В опубликованном письме бойцы батальона попросили Николаева «не опозорить Чувашскую республику этими вашими невыполненными обещаниями» и предупредили, что треть личного состава готова разорвать контракты. Военные отметили, что «готовы служить родине и воевать на Украине» — и «это можно сделать и через ЧВК [Вагнера], и чеченскую гвардию».

Они добавили, что добровольцы из батальонов, сформированных в Татарстане и Башкортостане, уже получили аналогичные выплаты. Бойцы «Атала» потребовали, чтобы им перечислили деньги до 10 августа 2022 года, в противном случае они через соцсети обратятся к президенту России Владимиру Путину.

О формировании батальона специалистов связи «Атал» в конце июня сообщил ГТРК «Чувашия». В батальон пригласили мужчин от 18 до 50 лет, уроженцев Чувашии. Предполагалось, что в нем будут служить около 300 контрактников. В июле глава Чувашии своим указом установил выплату в размере 200 тысяч рублей «для военнослужащих специальной военной операции на Донбассе».

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