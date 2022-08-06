«Мне нужно выиграть эту чертову войну любой ценой». Заключенные рассказали «Медиазоне», как Пригожин вербовал их в свою «военизированную ОПГ»

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опубликовала рассказы двух заключенных о визитах в их колонии бизнесмена Евгения Пригожина, предлагавшего осужденным принять участие в войне в Украине в обмен на деньги и помилование.

По словам заключенного из ИК-4 Тульской области, Пригожин приезжал туда 25 июля. Выступая перед заключенными, он признавался, что сам «отсидел на Северах». «У меня особые полномочия от президента, мне ***** на всех, мне нужно выиграть эту чертову войну любой ценой» , — цитирует Пригожина заключенный.

Другой заключенный из ИК-2 Ярославской области рассказал, что Пригожин приехал к ним 1 августа; на встречу с ним выгнали почти всех, в том числе тех, кто находился на карантине. «Лысый, невысокий» мужчина в годах и со звездой героя России на груди представился Евгением Пригожиным, его сопровождали несколько вооруженных людей.

« Мы не вооруженные силы, а самая настоящая военизированная ОПГ. Мои ребята заходят в африканские страны и за два дня не оставляют там ничего живого, и сейчас так же разносят врагов на Украине. Ваше решение служить в ЧВК — это сделка с дьяволом. Если вы выйдете отсюда со мной, то или вернетесь свободным человеком, или умрете. Вы будете обязаны убивать врагов и выполнять приказы руководства. Тех, кто отвернет назад, ждет расстрел на месте», — цитирует по памяти заключенный речь человека, назвавшегося Пригожиным.

По словам собеседника «Медиазоны», бизнесмен рассказал, что заключенных уже «экспериментально» использовали на войне, и из 42 человек якобы погибли только пять человек. «Говорит, они дрались, как львы, напали с одними ножами на какой-то опорник и всех там вырезали», — цитирует Пригожина заключенный. Бизнесмен также якобы сказал, что предпочитает нанимать не «бытовых убийц», а «сознательных».

По словам обоих источников, в своих выступлениях Пригожин оценил вероятность гибели заключенных в 15%. Число пожелавших отправиться на войну собеседники оценили в одном случае в 100-150 человек, в другом — в как минимум 200. После отъезда Пригожина заключенных лишили доступа к сервису Zonatelecom, который позволяет им звонить и отправлять письма.

«Медиазона» отмечает, что основные детали визита Пригожина в рассказах обоих заключенных совпадают. Собеседники издания при этом не знакомы между собой.

Евгений Пригожин считается руководителем ЧВК «Вагнер», которую власти России используют для участия в военных конфликтах за рубежом. Сам он это отрицает. Публикации о том, что ЧВК начала вербовать заключенных для участия в войне в Украине, появились в июле.

В середине июля после публикации «Медузой» расследования о российских наемниках в Украине, Пригожин потребовал возбудить уголовные дела против автора расследования Лилии Яппаровой и редакционного директора «Медузы» Татьяны Ершовой, а также признать «Медузу» нежелательной организацией.

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