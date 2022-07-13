В Москве сформирован «собянинский полк». В него набирают наемников для войны в Украине

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В Москве сформировано военное подразделение, куда набирают наемников для участия в российском вторжении в Украину. Как выяснила «Медуза», вербовщики и сами наемники называют его «собянинским полком». Подразделение как минимум частично финансируется из бюджета Москвы.

Набор в «собянинский полк» начался 1 июля. По информации «Медузы», в основном в него записываются не москвичи, а жители других регионов. По условиям набора, записаться могут мужчины в возрасте вплоть до 60 лет. Им обещают платить больше 200 тысяч рублей в месяц.

Наемники сначала в течение месяца будут проходить подготовку на полигоне Мулино в Нижегородской области, а затем их отправят в Украину.

«Медуза» выяснила, что одним из вербовщиков в «собянинский полк» является Роман Владимирович Высоцкий (позывной «Болгарин») — полный тезка одного из бывших командиров народной милиции ДНР. Он называет себя «командиром батальона» в «собянинском полку».

«Медуза» обратилась за комментариями в мэрию Москвы, но глава пресс-службы мэра и правительства Гульнара Пенькова не ответила на звонки и сообщения в соцсетях, а представитель пресс-службы правительства Александр Герасимов сказал, что «не уполномочен» отвечать на такие вопросы.

Полностью расследование «Медузы» о российских наемниках на войне в Украине читайте здесь.

Сергей Собянин с начала войны в Украине почти не высказывался о «спецоперации». Как ранее писала «Медуза», он старается дистанцироваться от военных действий и заниматься городскими делами. Вместе с тем Собянин подписал соглашения о сотрудничестве с ДНР и ЛНР, а Москва взяла «шефство» над Донецком и Луганском, что подразумевает финансовую помощь.

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