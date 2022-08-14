Телеграм-канал «вагнеровцев» и российские военкоры заявили, что Украина ударила по штабу ЧВК Вагнера в Попасной. Его адрес неделю назад раскрыл еще один военкор

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Фотография с якобы бойцами ЧВК Вагнера из удаленного поста Сергея Среды Канал Сергея Среды в Telegram

Российский военный корреспондент Юрий Котенок утверждает, что Вооруженные силы Украины нанесли удар «по одному из расположений» ЧВК Вагнера в городе Попасная Луганской области Украины. «Источники в Донбассе подтверждают. Вероятно, HIMARS. Украинские ресурсы разгоняют гибель [бизнесмена Евгения] Пригожина — не подтверждаем», — написал Котенок в телеграме.

Первым об ударе сообщил телеграм-канал «Reverse side of the medal», который связывают с ЧВК Вагнера. В нем появились фотографии, которые, как утверждается, сняли после удара по Попасной. Пропагандистское медиа «Русская весна» (подробнее о нем) в своем телеграм-канале «Операция Z: Военкоры русской весны» опубликовало те же кадры, а также видео с места события. «Русская весна» сообщила «о нескольких раненых и вроде бы одном погибшем».

сообщает, что фотографии последствий удара позволили установить местоположение штаба ЧВК Вагнера — улица Мироновская, 12. Этот же адрес ранее заметили на фотографиях, опубликованных 8 августа в телеграм-канале военного корреспондента , который рассказал, что «заехал» в штаб «вагнеровцев», когда там, преддположительно, находился Евгений Пригожин (позже военкор удалил пост, в сети остались копии). Сергей Среда, пишет «Радио Свобода», уверял, что раскрыл адрес штаба с согласия самих бойцов ЧВК Вагнера.

Это действительно Мироновская, 12. Вывеска с этим адресом была на фотографии, опубликованной Средой 8 августа. На табличке написано «ближайшее бомбоубежище», но мы думаем, что это было действительно это здание, а не какое-то «ближайшее». Теперь мы можем легко геолоцировать, что удар действительно был нанесен по этому дому.

«Медуза», изучив фото из канала Среды и видео после взрыва, установила, что на видеозаписи показан тот же дом, что и в сообщении Среды, только с другой стороны. Дом можно уверенно опознать по гаражам. Судя по повреждениям дома, удар был нанесен с контролируемой Украиной территории в районе Северска (около 30 километров от Попасной).

Основатель расследовательского проекта Conflict Intelligence Team Руслан Левиев заявил, что «есть некоторые сомнения в том, что реально произошло».

Представители Украины на момент публикации этой заметки не комментировали удар по Попасной.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию из зоны боевых действий.

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