Сотрудники «Мосводоканала» пожаловались Путину на невыплату зарплат за работу в Донбассе

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Сотрудники «Мосводоканала», отправленные в командировку в Донбасс, заявили, что работают без трудовых договоров и не получают оговоренную зарплату.

Россияне, находящиеся в городе Счастье Луганской области, который сейчас контролируют силы самопровозглашенной ЛНР, записали видеообращение к Владимиру Путину. Его опубликовало издание Ura.ru.

Мы трудовой коллектив из России, находимся в командировке от акционерного общества «Мосводоканал» в Луганской области город Счастье. Обращаемся к президенту России Владимиру Путину с помощью в решении проблемы с оплатой труда. Принимая решение приехать на восстановление ЛНР, мы даже не подозревали, что можем быть обмануты, учитывая какое внимание общественности привлечено к данной проблеме. Работаем без трудового договора. Наши требования не были удовлетворены. Просим вашего содействия.

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