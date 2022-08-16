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Рабочие снимают с постамента Т-34 в Нарве. 16 августа 2022 года Sergei Stepanov / AP / Scanpix / LETA

Власти Эстонии решили перенести советские памятники в Нарве и расположенном неподалеку городе Нарва-Йыэсуу. Прежде всего, речь идет о танке Т-34, который был установлен в Нарве в 1970 году к 25-летию со дня победы в Великой Отечественной войне. Утром 16 августа танк демонтировали, сообщает эстонская телерадиовещательная компания ERR.

Всего правительство Эстонии решило демонтировать семь советских памятников. Об этом было объявлено на специально созванной пресс-конференции.

«Одна из главных задач государства — обеспечение мира, внутреннего и внешнего. Нам нельзя дать России возможность использовать наше прошлое для того, чтобы расколоть наше общество. Именно поэтому правительство приняло решение демонтировать военные памятники бывшей иностранной державы, чтобы они не могли провоцировать в обществе еще больше ненависти и бередить старые раны», — заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Подготовка к демонтажу Т-34 началась незадолго до пресс-конференции. Корреспонденты издания ERR рассказали, что полиция стала перекрывать дороги в районе памятника около 7 утра, тогда же отключились дорожные камеры видеонаблюдения. Сами работы начались около 8:15. Танк сняли с постамента с помощью двух кранов и военного тягача.

Весь процесс занял примерно три часа. Журналисты рассказали, что никаких гражданских акций в это время у памятника не было — там находились только представители СМИ, полиция и военные. В полиции сообщили, что «жители Нарвы вели себя очень разумно». Тем не менее, по данным полиции, были задержаны девять человек, «которые могли быть опасными в ходе операции».

Танк перевезли в Эстонский военный музей в . «Все произошло быстро и мирно, и, надеюсь, так и останется. Советские памятники, которые являются источником напряженности, исчезли из общественного пространства, и мы можем двигаться вперед вместе», — сказала Кая Каллас после того, как памятник отправили в музей.

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Вопрос о демонтаже Т-34 обсуждался в городском собрании Нарвы. В начале августа депутаты правящей в городе коалиции согласились, что танк надо перенести, но окончательного решения принято не было. Рассмотрение этого вопроса назначили на 15 августа, но на заседании городского собрания его неожиданно отложили на другой день. При этом точная дата не была названа.

Правительство Эстонии настаивало на том, чтобы советские памятники демонтировали как можно быстрее. Перенос танка премьер-министр Кая Каллас упоминала отдельно. «Танк — это орудие убийства, а не мемориальный объект, и из этих же танков на улицах Украины убивают людей», — заявила она в начале августа.

После того как городское собрание Нарвы так и не приняло решения о демонтаже Т-34, правительство Эстонии стало действовать по собственному усмотрению. «Учитывая, как быстро нарастает напряженность и неразбериха вокруг мемориалов в Нарве, мы должны действовать быстро, чтобы обеспечить общественный порядок и внутреннюю безопасность», — сказала Каллас.

Против переноса Т-34 выступали некоторые жители Нарвы и мэр города Катри Райк. В начале августа, когда в Нарве прошел слух, что танк собираются демонтировать, около памятника прошла акция протеста. По оценкам ERR, на нее собрались 100-200 человек.

Райк называла памятник частью идентичности русскоязычного населения города. После демонтажа танка мэр Нарвы отказалась выдвигать свою кандидатуру на мартовских выборах в парламент Эстонии, куда она собиралась баллотироваться. «Я не представляю, что сижу вместе в одном зале с теми людьми, которые сейчас приняли такое решение», — сказала она.

За то, чтобы памятник остался в городе, также выступал лидер оппозиционной фракции в городском собрании «На благо Нарвы» Алексей Евграфов. Он говорил, что город должен был сам разобраться с этим вопросом, и упрекал мэра в том, что она затягивала его решение. «Я очень надеюсь, что в дальнейшем танк все же вернется в Нарву, что он займет свое место как музейный экспонат именно в Нарве», — сказал Евграфов.

Самый острый конфликт вокруг переноса советских памятников в Эстонии произошел в 2007 году, когда власти страны решили демонтировать в Таллине памятник советским солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне. Он больше известен под неофициальным названием «Бронзовый солдат». Тогда в Таллине прошли масштабные акции протеста, которые сопровождались беспорядками и массовыми задержаниями. «Бронзовый солдат» теперь находится на военном кладбище в эстонской столице.

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