«Это не очень похоже на объявленную войну против путинских олигархов». Навальный — о том, что Потанин и Миллер избежали санкций ЕС
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Российский политик Алексей Навальный раскритиковал страны Запада за то, что после начала российского вторжения в Украину под санкции со стороны США, Евросоюза и Великобритании попало «мизерное количество олигархов и коррупционеров». Заявление Навального появилось в его соцсетях.
«Вот российский список Forbes. 200 позиций. Из них под санкциями ЕС, США или Великобритании 46 человек. По-моему, это не очень похоже на объявленную войну против путинских олигархов», — заявил российский оппозиционер.
Навальный перечислил несколько человек, в отношении которых, по его мнению, необходимо ввести санкции. Это миллиардеры Владимир Потанин, который занимает второе место в рейтинге Forbes, Роман Абрамович (номер 12 в рейтинге), глава «Газпрома» Алексей Миллер, иорданский бизнесмен Зияд Манасир, который, по словам Навального, «платил за дворец Путина» и «подарил два дворца Миллеру».
Валентина Терешкова. Да, та самая космонавтка. Но она вообще-то еще и депутат Госдумы и лицо путинской партии. Она может продолжать жить в своем доме в Италии. Она не под санкциями, потому что просто не пришла в Думу в тот день, когда там голосовали за вторжение в Украину.
Навальный призвал избирателей и законодателей из стран Евросоюза, Великобритании, США и Канады оказать давление на власти, чтобы те перешли «к массовым персональным санкциям в отношении путинских воров».