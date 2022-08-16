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Российский политик Алексей Навальный раскритиковал страны Запада за то, что после начала российского вторжения в Украину под санкции со стороны США, Евросоюза и Великобритании попало «мизерное количество олигархов и коррупционеров». Заявление Навального появилось в его соцсетях.

«Вот российский список Forbes. 200 позиций. Из них под санкциями ЕС, США или Великобритании 46 человек. По-моему, это не очень похоже на объявленную войну против путинских олигархов», — заявил российский оппозиционер.

Навальный перечислил несколько человек, в отношении которых, по его мнению, необходимо ввести санкции. Это миллиардеры , который занимает второе место в рейтинге Forbes, (номер 12 в рейтинге), глава «Газпрома» , иорданский бизнесмен Зияд Манасир, который, по словам Навального, «платил за дворец Путина» и «подарил два дворца Миллеру».

Валентина Терешкова. Да, та самая космонавтка. Но она вообще-то еще и депутат Госдумы и лицо путинской партии. Она может продолжать жить в своем доме в Италии. Она не под санкциями, потому что просто не пришла в Думу в тот день, когда там голосовали за вторжение в Украину.

Навальный призвал избирателей и законодателей из стран Евросоюза, Великобритании, США и Канады оказать давление на власти, чтобы те перешли «к массовым персональным санкциям в отношении путинских воров».

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