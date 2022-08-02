Российские бизнесмены любят судиться в Лондоне. Однако местные юристы больше не хотят с ними работать Пригожин пытался засудить Bellingcat за «клевету», но адвокаты отказались от его дела из-за репутационных рисков

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Борис Березовский около суда в Лондоне во время разбирательства с Романом Абрамовичем. 4 октября 2011 года Peter Macdiarmid / Getty Images

Лондонские юридические фирмы начали отказываться от сотрудничества с российскими бизнесменами и компаниями. Как говорится в статье Bloomberg, отказы связаны с возможными рисками для адвокатов на фоне санкций, введенных после вторжения России в Украину.

В последние 10 лет российские бизнесмены предпочитали обращаться в суды Лондона для разрешения различных правовых вопросов — от бракоразводных процессов и дел о диффамации до международных споров. Так, говорится в материале, в 2017 — 2021 годах Россия была одной из самых активных стран в лондонских судах, а россияне занимали второе место после британцев по числу разбирательств в арбитражных судах.

После начала войны ведущие лондонские юридические фирмы Allen & Overy, Freshfields Bruckhaus Deringer, Linklaters и Clifford Chance решили приостановить или прекратить работу своих представительств в Москве. Несколько наиболее известных британских юристов, работающих с российскими миллиардерами, столкнулись с перспективой попасть под санкции США. Власти Великобритании предупредили, что могут запретить местным юристам предлагать свои услуги в России.

Кроме того, пишет Bloomberg, дела с участием российской стороны осложняются процессуальными и другими ограничениями, а адвокаты могут получать оплату за свои услуги только с одобрения правительства страны. Но даже при наличии специальной лицензии на работу с россиянами многие банки отказывают в обработке платежей, рассказала агентству одна из юристов международной фирмы Sidley Austin.

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Однако это не мешает юридическим фирмам обращаться за соответствующими разрешениями, отмечает агентство. Как считает Bloomberg, их главная мотивация — щедрые гонорары.

В качестве ключевого примера Bloomberg приводит иск российского бизнесмена к расследовательскому проекту о клевете, который был отклонен лондонским судом в мае. Процесс развалился после того, как юристы из фирмы Discreet Law, представлявшие интересы Пригожина, отказались от участия в деле из-за репутационных рисков.

В своем заявлении компания отметила, что другого юридического агента для этого процесса «найти объективно невозможно». По данным Bloomberg, неназванная британская юридическая фирма объявила своим сотрудникам, что если она возьмется за это дело, то «от нашей фирмы ничего не останется».

Как отмечает Bloomberg, сокращение числа дел с участием российской стороны наносит ущерб лондонским судам и экономике Великобритании. Согласно исследованию, проведенному правозащитной организацией City UK, в 2020 году юридический сектор принес прибыль в 5,6 миллиарда фунтов стерлингов. В свою очередь доля международных споров составила 74% от всех дел, рассмотренных арбитражными судами Великобритании в 2020-2021 годах.

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