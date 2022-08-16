Минобороны РФ: британский самолет-разведчик нарушил российскую границу, на перехват был поднят истребитель

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Британский самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 нарушил государственную границу России, заявило министерство обороны РФ.

Нарушение произошло в районе мыса Святой Нос на восточном побережье Кольского полуострова, разделяющего Баренцево и Белое моря.

«Для пресечения нарушения государственной границы из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31БМ», — заявило Минобороны.

Российский истребитель «вытеснил» британский самолет-разведчик за пределы территории России, добавило ведомство.

В июне 2021 года Минобороны России заявило, что британский эсминец «Дефендер» нарушил российскую границу в районе мыса Фиолент в Крыму. По курсу эсминца была открыта предупредительная стрельба и выполнено «предупредительное бомбометание», после чего он покинул территориальные воды РФ, заявило российское военное ведомство. В Великобритании отрицали, что корабль нарушил границу России и что по его курсу были сброшены бомбы.

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Россия заявила, что британский эсминец нарушил границу у берегов Крыма — и его встретили «предупредительным бомбометанием» Британцы ответили, что никаких бомб не было

Подробнее про этот инцидент

Россия заявила, что британский эсминец нарушил границу у берегов Крыма — и его встретили «предупредительным бомбометанием» Британцы ответили, что никаких бомб не было