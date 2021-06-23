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Эсминец «Дефендер» в порту Одессы, 18 июня 2021 года Сергей Смоленцев / Reuters / Scanpix / LETA

Минобороны России заявило, что британский эсминец «Дефендер» нарушил российскую границу в Черном море. Инцидент произошел 23 июня у мыса Фиолент в Крыму. По версии ведомства, корабль зашел в российские прибрежные воды в 11:52. Он получил предупреждение о применении оружия в случае нарушения границы, но не отреагировал на него. После этого пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу, а в 12:19 самолет Су-24М выполнил «предупредительное бомбометание» по курсу эсминца. Еще через четыре минуты «Дефендер» покинул российские территориальные воды.

Минобороны РФ расценило действия эсминца как нарушение Конвенции ООН по морскому праву; в МИД России назвали произошедшее «грубой провокацией» и заявили, что в ведомство вызовут посла Великобритании в Москве.

Агентство РИА Новости опубликовало кадры, сделанные с борта Су-24М перед бомбометанием. Самого момента сброса бомб там не видно.

Власти Великобритании отрицают, что по курсу эсминца сбросили бомбы. По версии Великобритании, которая не признает суверенитет России над Крымом, эсминец проводил «ничего не нарушающий проход по украинским территориальным водам в соответствии с международным правом». В министерстве обороны страны заявили, что эсминец сопровождали российские корабли, подчеркнув, что это является стандартной практикой. При этом, утверждают в ведомстве, в этом районе Черного моря россияне проводили учения со стрельбой, о которых было заблаговременно сообщено экипажу эсминца.

Журналист «Би-би-си», находившийся на борту, рассказал, что эсминец не менял курс. По словам корреспондента Джонатана Била, курс корабля действительно пролегал через зону, находившуюся менее, чем в 12 морских милях от побережья Крыма, то есть в территориальных водах, контролируемых Россией, и это был «осознанный ход». «Все время, что длился этот проход, экипаж „Дефендера“ был в состоянии повышенной готовности, на постах, <…> но они не думали, что перестрелка на самом деле произойдет — и ее не было», — рассказал журналист. По его словам, эсминец сопровождали более 20 самолетов, а корабли береговой охраны маневрировали, пытаясь заставить «Дефендер» сменить курс, но он этого не сделал. При этом Бил отметил, что стрельбы в непосредственной близости от корабля не было.

Эсминец «Дефендер» находится в Черном море с 14 июня. В тот же день в акваторию зашел нидерландский фрегат «Эвертсен». В российском Минобороны сообщали, что ВМФ следит за кораблями. С 18 июня они находились в порту Одессы. Сейчас в Черном море находится также американский эсминец «Лабун», зашедший в акваторию 11 июня. В соответствии с , время нахождения кораблей нечерноморских стран в Черном море ограничено 21 сутками.

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