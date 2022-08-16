Робопес М-81 с гранатометом

Российская компания представила на форуме «Армия-2022» образец четвероногого робота М-81. Утверждается, что он способен вести прицельную стрельбу, переносить оружие, патрулировать, а в мирных целях — вести разведку в зоне ЧС или пробираться по завалам. Робопес появился на публике в черном костюме, скрывающем все тело, кроме глаз (прямо как у ниндзя), и познакомился на форуме с еще одним четвероногим роботом. На спине М-81 в этот момент был установлен РПГ-26. Также робота можно оснастить автоматом Калашникова и сразу двумя пистолетами Glock, пишет Shot, показавший, как М-81 стреляет из автомата. На записи из-за отдачи при выстрелах робота отбрасывает назад (что же будет при стрельбе из РПГ?). iXBT.com пишет, что стоимость робота М-81 составляет один миллион рублей (около 16 тысяч долларов), а при его сборке использовали китайские технологии. Пользователи соцсетей заподозрили, что М-81 — это копия робособаки Go1 от китайской компании Unitree Robotics, цены на которую начинаются от 2700 долларов (робота можно найти на «Алиэкспресс»). Несмотря на костюм ниндзя, журналисты узнали в М-81 китайскую разработку по восьмиугольной форме головы и характерным глазам. В начале августа у Go1 нашли уязвимость, позволяющую перехватить сигнал робота и обездвижить его.