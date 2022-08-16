Россия показала робопса в костюме ниндзя с гранатометом на спине — и он так похож на китайского робота Go1 Рассказываем, чем запомнится форум «Армия-2022»
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На шестой месяц войны в Украине, 15 августа, в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке начался Международный военно-технический форум «Армия-2022», который продлится в течение недели. Одновременно с этим в России и еще 11 странах проходят Армейские международные игры. Рассказываем самое удивительное об этих событиях.
Робопес М-81 с гранатометом
Российская компания «Интеллект Машин» представила на форуме «Армия-2022» образец четвероногого робота М-81. Утверждается, что он способен вести прицельную стрельбу, переносить оружие, патрулировать, а в мирных целях — вести разведку в зоне ЧС или пробираться по завалам. Робопес появился на публике в черном костюме, скрывающем все тело, кроме глаз (прямо как у ниндзя), и познакомился на форуме с еще одним четвероногим роботом. На спине М-81 в этот момент был установлен РПГ-26. Также робота можно оснастить автоматом Калашникова и сразу двумя пистолетами Glock, пишет Shot, показавший, как М-81 стреляет из автомата. На записи из-за отдачи при выстрелах робота отбрасывает назад (что же будет при стрельбе из РПГ?). iXBT.com пишет, что стоимость робота М-81 составляет один миллион рублей (около 16 тысяч долларов), а при его сборке использовали китайские технологии. Пользователи соцсетей заподозрили, что М-81 — это копия робособаки Go1 от китайской компании Unitree Robotics, цены на которую начинаются от 2700 долларов (робота можно найти на «Алиэкспресс»). Несмотря на костюм ниндзя, журналисты узнали в М-81 китайскую разработку по восьмиугольной форме головы и характерным глазам. В начале августа у Go1 нашли уязвимость, позволяющую перехватить сигнал робота и обездвижить его.
Окунь-разведчик
На форуме в павильоне «Робототехника» выставили еще одного робота — речного окуня. Как сообщает газета «Аргументы и факты», в этом павильоне собраны «устройства для развлечения», но организаторы заявили, что окунь может пригодиться в боевых условиях. Утверждается, что рыба способна погружаться на глубину до пяти метров, проводить разведку и плавать на автопилоте без подзарядки 24 часа. Корпус робота могут выкрасить под обычную рыбу или сделать полностью прозрачным, утверждает «АиФ».
Позолоченный бюст Путина, отлитый руками заключенных
На форуме в Кубинке среди прочих открылся стенд управления ФСИН России по Челябинской области. На нем, как пишет «Коммерсант», выставили бюсты Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Лаврентия Берии и Владимира Путина, отлитые руками российских заключенных. Как рассказал сотрудник стенда, сперва на компьютере готовят 3D-модели будущих бюстов, затем из дерева вырезают слепок, в который заливается металл. «Ничего такого!» — сказал Александр Мухортов, представлявший продукцию. Как отметил корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников, колония торгует бюстами: по его словам, «весь черный» Сталин стоит 12 тысяч рублей, позолоченный Путин — тоже 12 тысяч, а бронзовый Василий Чапаев — 25 тысяч. Неясно, видел ли свой бюст Владимир Путин, посетивший форум 15 августа. Как отмечает телеграм «Можем объяснить», бюсты Путина доступны в российских интернет-магазинах.
Забеги на конях и топографический квадратлон на военных играх
С 13 по 27 августа в 12 странах проходят Армейские международные игры, которые организует Минобороны РФ. 15 августа Владимир Путин открыл этап в России. Всего на игры заявились более 260 команд из 35 стран. В Монголии 14 августа начался «Конный марафон», участники которого должны за два дня преодолеть на лошадях 130 километров, проходя водные преграды и «минные» поля. В конкурсе участвуют команды из России, Монголии, Узбекистана и Зимбабве. 16 августа в Казахстане начался конкурс «Меридиан», в котором соревнуются военные топографы. В конкурсе есть этап «Топографический квадратлон», в ходе которого военные, в частности, подбирают и склеивают топографические карты, а также собирают топографические пазлы. В Калининградской области прошел конкурс «Морской десант-2022»: от Ирана в нем участвовал Корпус стражей исламской революции (КСИР), который США, Израиль, Саудовская Аравия и Бахрейн считают террористической организацией.
Фото на обложке: Сергей Бобылев / ТАСС