«Наши воины шаг за шагом освобождают землю Донбасса». Путин выступил на открытии форума «Армия-2022»

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Президент РФ Владимир Путин выступил на открытии форума «Армия-2022». Речь Путина была, в основном, посвящена успехам оборонно-промышленного комплекса и востребованности российских вооружений за рубежом. Однако президент РФ упомянул и войну в Украине. Вот что он сказал (цитата по сайту Кремля):

Сегодня в ходе специальной военной операции наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг, сражаются за Россию, за мирную жизнь в Донецкой и Луганской народных республиках, четко выполняют все поставленные задачи — шаг за шагом освобождают землю Донбасса.

«Хочу еще раз поблагодарить российских оружейников за оснащение армии и флота современным оружием, которое сегодня работает на победу, на технологическое и индустриальное развитие всей страны, всей России», — добавил Путин.

Форум «Армия-2022» проходит с 15 по 21 августа в выставочном центре «Патриот» в Московской области. Выступление Путина на форуме было анонсировано в воскресенье, при этом не уточнялось, в какой из дней «Армии-2022» оно состоится.

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