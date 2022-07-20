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«Иван-чай — это гриб такой что ли? Наверняка он полезнее кока-колы» О чем говорил Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени». Краткий пересказ

Источник: Meduza

То, что западные компании уходят из России, заставляет нас наконец шевелиться. Все время сидеть на иностранных технологиях — значит погружаться в унизительную и очень опасную зависимость, которая расширяется в том числе в весьма критические области, связанные с военными технологиями. Иван-чай — это гриб такой что ли? Наверняка он полезнее какой-нибудь кока-колы, в которой одна химия. Направлю документ министру сельского хозяйства о развитии производства иван-чая. Важное дело. Респект, как молодые говорят, уважуха. Вы, что называется, не поверите, буквально на днях Мишустин мне говорит: «Как-то на удивление у нас плохо поставлена работа информирования людей об их правах». Многие не знают о своих правах и многое теряют, часто не пользуясь ими. Позавчера мне показали картинку — в интернете, в СМИ в Европе распространяется. На картинке человек и подпись: «Хочешь рассердить Путина? Мой только вот эти четыре места». Ну что это такое? Совсем с ума посходили. «Экономьте воду, экономьте электроэнергию». Ну бред какой-то просто. Кхе-кхе. Здоровьем занимайтесь. Вчера в Тегеране было очень жарко: +38. Кондишен там шуровал как следует, поэтому я прошу прощения.

Это приблизительный пересказ выступления Владимира Путина на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Цитаты не обязательно являются дословными. Высказывания приведены по сообщениям агентств ТАСС и РИА Новости.

Фото на обложке: Алексей Майшев / EPA / Scanpix / LETA